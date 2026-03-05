Dreiländermuseum erinnert: Wie der Museumsverein Lörrach dem politischem Druck der Nazis standhielt

Der liberale Geist war den Nazis ein Dorn im Auge, doch wirklich habhaft konnten sie der Vorstandschaft lange nicht werden. Nach dem Krieg kam dem Verein diese Haltung zugute.
80 Jahre Museumsarbeit nach dem Krieg, Grund genug für Jan Merk, Leiter des Dreiländermuseums, den Vorsitzenden Markus Moehring, Vorstandsmitglied Heinrich Benner und die Ehrenvorsitzende Inge Gula, zum Mediengespräch einzuladen. Auch wenn die offizielle Wiederzulassung erst 1947 erfolgte – die Arbeit des Vereins begann bereits im Jahr 1946.