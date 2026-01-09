Dreikönigsturnier: Lahrer Teams räumen in Ottenheim ab

Beim Dreikönigsturnier des FCO gab es sieben Tage Hallenfußball pur. Auf und neben dem Platz begeisterte die Traditionsveranstaltung Jung und Alt.
Sieben Tage Hallenfußball: Der Budenzauber des FC Ottenheim hat nicht nur die vielen Sportler und Schaulustigen „zwischen den Jahren“ begeistert. Auch das Organisationsteam des FC ist mit dem Ablauf des Dreikönigsturnier wieder sehr zufrieden. Vom 27. Dezember bis zum 5. Januar wurde in der Rheinauenhalle gekickt – natürlich mit der Rundumbande. Für diejenigen, die das Spektakel jedes Jahr auf die Beine stellen, bedeutet das Traditionsturnier aber auch jede Menge Arbeit. Die habe sich aber gelohnt, findet Marc Karkossa, Vorsitzender des FCO.