Dreikönigsturnier in Ottenheim: Zahlreiche Fußballfans bejubeln spannende Spiele

1 Einiges los war am Samstag in der Rheinauenhalle in Ottenheim während des Turniers der aktiven Herren. Foto: Lehmann

Insgesamt 180 Mannschaften beteiligten sich am Dreikönigsturnier des Fußballclubs Ottenheim. In verschiedenen Altersklassen und Formationen lieferten sich die Teams eine Woche lang spannende Begegnungen.









An sieben Tagen wurde die Rheinauenhalle in Ottenheim zum Dreh- und Angelpunkt für Fußballbegeisterte. Seit mehr als 40 Jahren lädt der FC Ottenheim zum Dreikönigsturnier in die Rheinauenhalle ein. „Über die Grenzen des Rieds hinaus ist das Turnier ein beliebter Anlaufpunkt, so dass manche Mannschaften sogar 100 Kilometer Anfahrt in Kauf nehmen“, erklärte der Vorsitzende Marc Karkossa im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Zuspruch freue die Verantwortlichen besonders.