Der Siegerpokal bleibt in Haigerloch

1 Nicht nur bei der E-Jugend gab es spannende Duelle in der Haigerlocher Witthauhalle. Foto: Kara

Beim Dreikönigsturnier des SV Rot-Weiß Haigerloch sind 70 Jugendmannschaften im Einsatz.









An drei Tagen ging es beim Budenzauber in der Haigerlocher Witthauhalle rund. Den Auftakt machten die Bambini, gefolgt von den E-Junioren am Samstagnachmittag. Im stark besetzten Feld setzte sich der SV Böblingen durch. Mit 3:1 setzten sich die Böblinger Nachwuchskicker im Finale gegen den SV Rangendingen durch. Im Spiel um Platz drei unterlag der SV Hirrlingen II dem FC 04 Killertal mit 0:4.