Dreikönigssingen für guten Zweck: Sternsinger aus Pfalzgrafenweiler sammeln 5800 Euro

Die kleinen und großen Könige wurden in zahlreichen Häusern in der Gesamtgemeinde Pfalzgrafenweiler sehnsüchtig erwartet.

Bei der Aktion Dreikönigssingen in Pfalzgrafenweiler, Bösingen, Durrweiler, Edelweiler, Kälberbronn und Neu-Nuifra haben an zwei Tagen 24 Sternsinger aus der Gesamtgemeinde mit ihren Kronen und Sternen den Segen in die Häuser gebracht. Im Teilort Herzogsweiler gab es wegen Personalmangels keine Spendenaktion. Claudia Hein und Bettina Dieterle vom Familiengottesdienstteam verkündeten nun das Ergebnis der Aktion: 5800 Euro kamen insgesamt zusammen.

Für die königliche Schar und die acht jugendlichen und erwachsenen Begleiter sei das ein tolles Ergebnis, heißt es in einer Pressemitteilung. Viele Male hatten sie ihre Lieder gesungen, den Segen „20*C+M+B+26“ über die Haustüren geschrieben und die Spenden gesammelt.

Pater Joji Mathew ist begeistert

In vielen Häusern seien sie sehnsüchtig erwartet worden. „Überall haben sich die Leute gefreut, als wir geklingelt haben“, erzählte Johannes Dieterle. „Ganz viele Menschen haben uns gesagt, wie toll sie unseren Einsatz für die Kinder in der Welt finden.“

Pater Joji Mathew Foto: Bernhard Traub

Pater Joji Mathew war vom Einsatz seiner Könige sowie der Begleiter begeistert: „Unsere Sternsinger sind einfach klasse. Zwei Tage lang waren sie unterwegs, haben kaum eine Straße in der Gemeinde ausgelassen und sind voller Eindrücke und mit vollen Sammeldosen zurückgekommen. Sie haben den Segen gebracht und sind zu einem Segen für die Kinder in der Welt geworden“, wird er in der Mitteilung zitiert.

Weltgemeinschaft hat ihr Ziel deutlich verfehlt

Die Sternsingeraktion 2026 unter dem Leitwort „Schule statt Fabrik – Sternsingen gegen Kinderarbeit“ habe den Sternsingern gezeigt, wie wichtig Kinderrechte sind. Das Dreikönigssingen ermutige die Sternsinger und ihre Begleiter, sich auch weiterhin gegen Kinderarbeit einzusetzen und eine gerechte Welt zu gestalten. Die Weltgemeinschaft habe ihr Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu beenden, nicht erreicht. 138 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren arbeiten, 54 Millionen von ihnen unter besonders gesundheitsschädlichen und ausbeuterischen Bedingungen. Produkte aus Kinderarbeit gelangen auch in Deutschland in den Handel.

Unsere Empfehlung für Sie Pfarrer für Waldachtal Großer Festtag für über 3000 Katholiken Neuer Pfarrer für Waldachtal und Pfalzgrafenweiler. Pater Joji Mathew möchte alle mit Flamme der Nächstenliebe anstecken.

Durch den Einsatz der kleinen und großen Könige in Deutschland werden Kinder in aller Welt gefördert: Straßenkinder, Flüchtlingskinder, Mädchen und Jungen, die nicht zur Schule gehen können, denen Wasser und Nahrung fehlen, deren Rechte missachtet werden oder die ohne ein festes Dach über dem Kopf aufwachsen. Kinder in rund 90 Ländern werden in Projekten betreut, die mit Mitteln der Aktion unterstützt werden.