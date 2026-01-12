Dreikönigssingen für guten Zweck: Sternsinger aus Pfalzgrafenweiler sammeln 5800 Euro

Die kleinen und großen Könige wurden in zahlreichen Häusern in der Gesamtgemeinde Pfalzgrafenweiler sehnsüchtig erwartet.
Bei der Aktion Dreikönigssingen in Pfalzgrafenweiler, Bösingen, Durrweiler, Edelweiler, Kälberbronn und Neu-Nuifra haben an zwei Tagen 24 Sternsinger aus der Gesamtgemeinde mit ihren Kronen und Sternen den Segen in die Häuser gebracht. Im Teilort Herzogsweiler gab es wegen Personalmangels keine Spendenaktion. Claudia Hein und Bettina Dieterle vom Familiengottesdienstteam verkündeten nun das Ergebnis der Aktion: 5800 Euro kamen insgesamt zusammen.