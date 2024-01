Dreikönigskonzert: 18-köpfiges Ensemble begeistert in der Mahlberger Schlosskirche

1 Mehr als 150 Besucher kamen in die evangelische Schlosskirche Mahlberg, um dem Dreikönigskonzert zuzuhören. Belohnt wurden die Musiker mit reichlich Applaus. Foto: Decoux

Das Dreikönigskonzert in Mahlberg lockte mehr als 150 Besucher in die Stadt. Zu hören bekamen sie weihnachtliche Werke von Bach, Biber und Praetorius.









Obwohl er mittlerweile in den Ruhestand getreten ist, organisiert und dirigiert der evangelische Pfarrer Mahlbergs, Bernd Walter, weiter geistliche Schlosskonzerte in der kleinen achteckigen Kirche unterhalb des Schloss- und Burgbergs am Rathausplatz – und das bereits seit 36 Jahren. Darunter zählen auch die traditionellen Dreikönigskonzerte. In diesem Jahr durften sich die mehr als 150 Besucher, die die Kapazität der Kirche voll ausreizten, auf ein stimmenstarkes Ensemble von neun Schlosskirche-Vokalisten und einem neunköpfigen Bläser- und Streichorchester freuen.