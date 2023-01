2 Beste Stimmung herrscht in der Zunftstube der Narrenzunft Sulz beim Abstauben und Promiraten. Foto: hsd

Auf einer Welle bester Stimmung ist die Sulzer Narrenzunft am Dreikönigsabend in der Zunftstube in die erste normale Fasnet nach zwei Corona-Jahren gesurft.















Sulz - Schon lange bevor Zunftmeister Timo Holst bei der ersten Promiraterunde seiner Amtszeit seinen Spickzettel aus der Tasche zog, war die Narrennstube bereits voll. Es halten immer wieder "Narri Narro"- und "Hexa Bolla saure Briah"-Rufe durch die Zunftstube. Die zwei gut gelaunten Moderatoren Timo Holst und Heiko Heinzelmann führten kurzweilig durch die Veranstaltung. "Wie lange ist es her, dass wir hier g’sessa sind? Henner euch alle glei wieder kennt?", warf Heinzelmann in die Runde. Immerhin zwei Jahre konnte man sich nur virtuell treffen.

Staubwedel im Einsatz

Am Freitagabend waren natürlich alle Sulzer Traditionsfiguren – Optimist, Pessimist, Narro, Salzsieder, Breagler und Hexe – mit dabei. Doch vor der Raterunde mussten sie unter dem Staubwedel des Zunftmeisters Timo Holst vom Staub der letzten zwei Jahre befreit zu werden. Schriftführer Frank Dittmann teilte die Sulzer Narrentermine mit, die lautstark singend von den Sulzer Hexen kommentiert wurden.

Beim zweiten Höhepunkt an diesem Abend, dem Promiraten, wurden bekannte Sulzer Größen ins Häs und unter die Maske der Sulzer Traditionsfiguren gesteckt und mussten anhand von charakteristischen Beschreibungen des Zunftmeisters vom Publikum erraten werden. In diesem Jahr hatten die Sulzer Zunftoberen vier Männer und zwei Frauen in die Narrenfiguren gesteckt. Alle "Stadtgrößen" wurden relativ schnell erkannt.

Salzsieder und Co. schnell erkannt

So wurde der Optimist als erstes unter den Klängen des Sulzer Narrenmarsches in die Zunftstube gebeten. "Der hot an langa Atem", "dem rennt so schnell au koiner weg", lauteten die Tipps, um den Sulzer Leiter des Polizeiposten und Trainer beim TV Sulz Norbert Burkhardt zu erkennen. Unterm Pessimist verbarg sich Stadtbrandmeister Eugen Heizmann ("Da Stammtisch uff am Marktplatz isch bei dem Pflicht"). Beim erkennen des Breaglers reichte bereits "Der isch a Sportskanone" und schon wurde der Name Luis Lambacher aus den Besuchern gerufen.

Verräterischer Gang

Der Promi im Salzsieder wurde umschrieben mit "isch multifunktionell einsetzbar" und "Mit Geld ka der umganga". In ihm steckte die Geschäftsführerin der Neckarwerkstatt, aktive Musikerin und Ehefrau des neuen Sulzer Bürgermeisters, Nadja Keucher. Phänomenal war der frühere Zunftmeister Thomas Freund als er ohne Umschreibung Helga Klingele von der Verkehrsüberwachung im Ordnungsamt im Narro erkannte. Er habe sie am Gang erkannt. "Sie läuft so, wenn sie einen Strafzettel ans Auto heftet", so Freund und gab eine Kostprobe. Recht listig waren Timo Holst und Heiko Heinzelmann bei der Auswahl der Sulzer Hexe, denn sie steckten einfach den Hexenmeister Markus Faber unter die Zunfthexe.

Als dann eine Abordnung der Sulzer Guggenmusik "Pink Pämpars" und die Narrenkapelle Stimmung machten, hielt es Niemanden mehr auf seinem Stuhl, Marcell Kipp am Keyboard aus Mühlheim hielt die Stimmung ebenfalls hoch und so schunkelten, Tanzten und sang sich das Narrenvolk in den nächsten Tag hinein.