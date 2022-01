Dreikönig in Rangendingen

2 Insgesamt 40 Kinder waren dieses Mal für die Sternsinger-Aktion unterwegs. Foto: Stoll

Im vergangenen Jahr wurden anstelle des Besuchs der Sternsinger nur Tütchen an den Rangendinger Haustüren verteilt. Dieses Mal waren zwischen den Jahren wieder insgesamt 40 Kinder und sogar vier erwachsene Musikanten unterwegs.















Rangendingen - "Viele Bewohner waren sehr dankbar, dass die Sternsinger wieder an ihren Haustüren klingelten", berichtet Yvonne Stoll von den Rückmeldungen, die sie in den vergangenen Tagen aus dem Ort erhalten hatte. Sie hatte zusammen mit Berthold Hirt und Tanja Dieringer die Sternsinger-Aktion in der St. Gallusgemeinde organisiert.

Ältere Mitbürger haben "schöne Tradition" vermisst

Besonders die älteren Mitbürger hätten die "schöne Tradition" nach dem Ausfall im vergangenen Jahr sehr vermisst, erzählt sie – und zeigten sich dankbar für den Besuch: Neben der Spende ins Sternsinger-Kässchen hatten viele auch Süßigkeiten für die Kinder bereitgelegt.

Allerdings: Wegen Corona gab es einige Regeln aus dem eigens aufgestellten Hygienekonzepts einzuhalten, wie beispielsweise auf Abstand zu achten. Außerdem waren alle Teilnehmer der Aktion zuvor vom DRK-Ortsverein getestet worden – unentgeltlich, wie Stoll betont. "Dafür sind wir sehr dankbar."

Woran es lag, dass sich mit insgesamt nur 40 Kindern weniger wie in den Vorcoronajahren für die Aktion gemeldet hatten, weiß sie nicht. Vielleicht habe es daran gelegen, dass im Vorfeld nicht wie sonst üblich in den Klassen geworben werden konnte. "Wenn ich den Kindern dort erzähle, wofür sie die Spenden an den Haustüren sammeln, kann ich sie halt ganz anders begeistern, als nur mit einem Aufruf im Gemeindeboten", vermutet sie.

Gesamtes Gemeindegebiet Rangendingen konnte abgedeckt werden

Zehn Kindergruppen waren unterwegs. In andern Jahren seien es auch schon 16 Gruppen gewesen, so Stoll. Deshalb will sie ihren Schulbesuch auf jeden Fall wieder aufnehmen.

Trotz der niedereren Zahl konnte die gesamte Kerngemeinde abgedeckt werden – auch, weil die Kinder dieses Mal nicht Singen sollten. "Da kamen sie einfach schneller durch und konnten so noch zusätzliche Straßen übernehmen", erklärt Stoll. Das Alter der Kinder reicht von Erst- bis hin zu Achtklässlern, die dann immerhin schon auch Mal 15 Jahre alt sein können. "Einige sind schon seit vielen Jahren ununterbrochen dabei", erzählt Stoll.

Spontane Bereitschaft der Wägele-Musikanten zur Unterstützung für die Aktion

Unerwartete Unterstützung erhielten die Sternsinger dann auch noch von vier Wägele-Musikanten, die eigentlich dafür bekannt sind, Stimmungs- und Heimatlieder zu spielen und zu singen. Als diese jedoch hörten, dass es bei den Sternsingern in diesem Jahr klemmt, erklärten sie sich spontan bereit, in einigen Straßen in der Ortsmitte die Solidaritätsaktion zu unterstützen.

Mit ihren Instrumenten zogen sie wie ihre jugendlichen Kolleginnen und Kollegen von Haustür zu Haustür und ließen das Sternsinger-Lied "Engel auf den Feldern singen" und ihre Segenssprüche erklingen – was bei den Besuchten auf eine "sehr positive Resonanz gestoßen ist", wie Yvonne Stoll bestätigte.

Segen auch ins Rathaus gebracht

Und wie es der Zufall wollte, waren die Musikanten dabei auch für das Rathaus zuständig, wo ihnen Bürgermeister Manfred Haug bereitwillig die Rathaustür öffnete. Begeistert zeigte sich auch Pfarrer i.R. Norbert Dilger, dem die vier Wägele-Sternsinger in der Haigerlocher Straße ihr "20*C+M+B*22" (Christus Mansionem Benedictat – Christus segne dieses Haus) an die Haustüre schrieben. Mit zwei Daumen nach oben und einem "ich bin begeistert" bedankte sich Dilger für den Besuch.

Info: Andacht mit Krippengang

Den Abschluss der 64. Sternsinger-Aktion 2022, der 64. Aktion überhaupt, feiert die St. Gallus-Gemeinde am Dreikönigsfeiertag, 6. Januar, mit einer Andacht mit Krippengang und Kindersegnung ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Gallus. Der Leitspruch der diesjährigen Aktion lautet: "Gesund werden – Gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit".