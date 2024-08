Dreifeld-Sporthalle in Zimmern: Der Bagger legt bald los

Dreifeld-Sporthalle in Zimmern

1 Bald geht es mit dem Bau der Zimmerner Dreifeld-Sporthalle in der Siegfried-Hattler-Straße 2 los. Foto: Weisser

Auf diesen Moment wartet man in Zimmern schon viele Jahre: Am 4. September beginnen in der Siegfried-Hattler-Straße 2 die Bauarbeiten für die Dreifeld–Sporthalle. Und dann gibt es noch eine gute Nachricht.









Die neue Besetzung des Zimmerner Gemeinderats vergab in der ersten Sitzung weitere zwei Gewerke für das bisher größte Bauprojekt der Gemeinde. Das Untergeschoss und Treppenhaus der neuen Sporthalle werden in Stahlbetonbauweise erstellt, die übrigen oberirdischen Bauteile in Holzbauweise errichtet.