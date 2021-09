Richthofen-Park wächst 350 Wohnungen in Villingen bis Mitte 2023 bezugsfertig

In Villingen wird kräftig gebaut. Hier entsteht in den nächsten Jahren viel Wohnraum. Sehr gut voran kommt der Richthofen-Park, das frühere Lyautey-Areal an der Richthofenstraße/Kirnacher Straße.