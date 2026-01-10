Dreiakter in Bad Liebenzell: Bauchtänzerin mit Bart und Brusthaar

Mit Psychostress und Leberwurst beschäftigt sich der Turnverein Zainen-Maisenbach in seiner aktuellen Theatersaison. Was hat es damit auf sich?
In einer fulminanten Premiere - traditionell am 5. Januar - sollte sich zeigen, was in der Theatergruppe steckt, die in des Wortes doppelter Bedeutung „unter dem Dach“ des Vereins eine eigenständige Sparte bildet. Der rührige Verein des 550-Seelen-Dorfs hat im Jahr 1996 die Gymnastikhalle erbaut, die er seitdem betreibt und mit Leben füllt. Im Januar zusätzlich mit Mundart-Kultur, teilt der Turnverein Zainen-Maisenbach mit (TVZM).