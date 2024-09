Fahndungserfolg: Zwei flüchtige Straftäter in der Türkei gefasst

1 Vier Männer sind am 17. August im niederbayerischen Straubing aus einer geschlossenen Klinik entflohen - nun wurden auch die letzten beiden wieder gefasst. Foto: Ute Wessels/dpa

Mitte August entkamen vier Täter aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern. Nun sind auch die beiden letzten wieder gefasst worden - in der Türkei.









Straubing (dpa) - Zwei aus einer geschlossenen Einrichtung in Niederbayern geflohene Straftäter sind wieder gefasst. Sie seien am 30. August in der Türkei aufgegriffen worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zusammen mit zwei weiteren Insassen waren sie am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen. Die beiden anderen Männer wurden bereits in Österreich festgenommen.