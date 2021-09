Crash mit 2,5 Promille Autofahrer verliert in VS Kennzeichen am Unfallort

Gleich zwei Unfälle hat ein 27-jähriger Mann in der Nacht auf Dienstag in Villingen-Schwenningen verursacht. In beiden Fällen beging er im Anschluss Fahrerflucht. Laut Polizei war der Mann alkoholisiert.