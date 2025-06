Am Freitagnachmittag ist es auf der Kreisstraße 5701 zwischen Donaueschingen und Aasen zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Ein 24-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit einem Audi S5 aus Richtung Aasen unterwegs und überholte auf Höhe eines Feldwegs einen nach rechts abbiegenden Traktor.

Beim anschließenden Beschleunigen verlor er laut Polizei die Kontrolle über den Wagen und kollidierte frontal-seitlich mit einem entgegenkommenden Auto. Durch den Aufprall überschlug sich der entgegenkommende Wagen und kam auf dem Dach in einem Bachbett zum Stillstand.

Beifahrer schwer verletzt

llaulDer 55-jährige Fahrer dieses Wagens erlitt laut Polizei glücklicherweise nur leichte Verletzungen und kam zur Kontrolle in eine Klinik. Auch der 24-jährige Audi-Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Sein 25-jähriger Beifahrer hingegen zog sich schwere Verletzungen zu und kam mit einem Rettungswagen in ein Klinikum. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden in mittlerer fünfstelliger Höhe.