Drei Verletzte auf B 463 21-Jähriger schleudert bei Haigerloch in Gegenverkehr

Kurz nach 8 Uhr fuhr 21-Jähriger mit einem Mercedes CLK auf der Bundesstraße in Richtung Empfingen. Nachdem er mehrere Fahrzeuge überholt hatte, dürfte er laut Polizei kurz vor dem Ende eines zweispurigen Teilstücks aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Er geriet ins Schleudern, prallte in den entgegenkommenden Skoda einer 30-Jährigen und gegen den Mercedes einer 56-Jährigen. Der Unfallfahrer erlitt schwere Verletzungen, die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht.