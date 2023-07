Drei Personen sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 294 zum Teil schwer verletzt worden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 92-jähriger Mercedes-Fahrer, gegen 17.10 Uhr, auf der Straße im Sulzhau in Richtung B 294 unterwegs. Im Einmündungsbereich wollte er nach links auf die Bundesstraße in Richtung Igelsberg abbiegen. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines 37-jährigen Seat-Fahrers, welcher von Igelsberg in Richtung Loßburg unterwegs war.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich.

Der Fahrer des Mercedes, sowie der Fahrer des Seat wurden leicht verletzt. Eine 82-jährige Beifahrerin, welche im Mercedes mitfuhr, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Straße musste zum Zwecke der Unfallaufnahme für mehrere Stunden halbseitig gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von etwa 25.000 Euro.