Ein Zugbegleiter und zwei Fahrgäste sind am Dienstagnachmittag von einem 26-Jährigen in St. Georgen verletzt worden. Der Mann ist von der Polizei verhaftet worden.

Der 26-Jährige legte im Zug bei St. Georgen ein gefälschtes Ticket vor. Als der Zugbegleiter den Mann auf die Unregelmäßigkeit am vorgezeigten Ticket ansprach, zog dieser ein Pfefferspray und sprühte dem Kontrolleur damit ins Gesicht. Anschließend flüchtete er am Bahnhof St. Georgen aus dem Zug. Der polizeibekannte Mann konnte wenig später an seiner Wohnung festgenommen werden.

Der Zugbegleiter und zwei Reisende mussten ärztlich versorgt werden. Die Bundespolizei leitete wegen gefährlicher Körperverletzung und Urkundenfälschung ein Ermittlungsverfahren ein.