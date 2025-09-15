Drei Veranstaltungen in Hornberg: Sich satt sehen, essen und hören

Der „Tag des Pilzes“, die Kinder-Messe „Wunderfitz“ und auch der Tag der offenen Tür der Hornberger Zweigstelle der Musikschule finden in Hornberg am Sonntag, 28. September, statt.
Eine bunte Mischung und einen erlebnisreichen Tag verspricht der Sonntag, 28. September, in Hornberg. Fernab von den vielen Bürgermeisterwahlen, die anderswo im Tal stattfinden, sind drei sehr unterschiedliche Veranstaltungen geboten: So lädt die Pilzlehrschau zum „Tag des Pilzes“ ein, außerdem findet in der Stadthalle die „Messe Wunderfitz“ statt und bei der Musikschule gibt es einen Tag der offenen Tür.