Drei Veranstaltungen in Hornberg: Sich satt sehen, essen und hören

Der „Tag des Pilzes“, die Kinder-Messe „Wunderfitz“ und auch der Tag der offenen Tür der Hornberger Zweigstelle der Musikschule finden in Hornberg am Sonntag, 28. September, statt.

Eine bunte Mischung und einen erlebnisreichen Tag verspricht der Sonntag, 28. September, in Hornberg. Fernab von den vielen Bürgermeisterwahlen, die anderswo im Tal stattfinden, sind drei sehr unterschiedliche Veranstaltungen geboten: So lädt die Pilzlehrschau zum „Tag des Pilzes“ ein, außerdem findet in der Stadthalle die „Messe Wunderfitz“ statt und bei der Musikschule gibt es einen Tag der offenen Tür.

Parallel zum Naturparkmarkt lädt die Stadt Hornberg gemeinsam mit der Schwarzwälder Pilzlehrschau von 11.30 bis 17 Uhr zum „Tag des Pilzes“ auf den Bärenplatz und das Rathaus ein. Der Tag des Pilzes in Hornberg ist eine Veranstaltung im Rahmen des Naturpark-Marktes, die jährlich stattfindet. Er ist mit dem Europäischen Pilztag am vierten Samstag im September verbunden. Besucher erwartet laut einer Mitteilung ein bunter Tag voller Natur, Genuss und Gemeinschaft. „Freuen Sie sich auf eine beeindruckende Riesensammlung an Pilzarten, einen fachkundigen Pilzberatungsstand sowie spannende handwerkliche Arbeiten zum Thema Pilz – perfekt für alle, die sich für die faszinierende Welt der Pilze begeistern“, heißt es. Es gibt eine Frischpilzausstellung, eine Pilzberatung, bei der jeder mitgebrachte Exemplare bestimmen lassen kann, einen Pilzmarkt, eine große Pilz-Hüpfburg sowie Bewirtung mit Pilzgerichten.

Wer sich hier satt gesehen und gegessen hat, kann ebenfalls von 11 bis 17 Uhr zur Stadthalle weiterziehen. Bei dieser findet zum zweiten Mal die Messe Wunderfitz statt. Sie ist ein ehrenamtliches Projekt vom Hornberger Bürgerforum Stadtmarketing und wurde 2024 erstmals mit dem Naturpark-Markt und dem Tag des Pilzes kombiniert. Seit vergangenem Jahr finden Eltern und solche, die es noch werden „Regionales von Kinderwunsch bis Grundschulkids“. „Diese Familienmesse richtet sich an Familien mit Kindern von der Geburt bis zur Grundschule und bietet eine bunte Vielfalt an regionalen Dienstleistern, Gewerbetreibenden und Beratungsangeboten“, heißt es in einer Mitteilung. Besucher können demnach wunderbare Angebote entdecken, die den Alltag mit Kindern erleichtern, verschönern und besonders machen. „Seien Sie dabei, erleben Sie einen Tag voller Freude, Natur und regionaler Gemeinschaft, und lassen Sie sich von der besonderen Atmosphäre begeistern“, wird in der Mitteilung geworben.

Musikschule ist auch an Wunderfitz-Messe dabei

Die Zweigstelle Hornberg der Musikschule Offenburg/Ortenau präsentiert sich auch auf der Wunderfitz-Messe. An einem Infostand können sich Besucher dort über das vielfältige Angebot informieren, Fragen stellen und sich ebenfalls zu Schnupperstunden oder zum Unterricht anmelden.

Sie bietet außerdem nur fünf Gehminuten von der Stadthalle entfernt, ebenfalls am 28. September, von 12 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür an. Die Türen des Gebäudes an der Werderstraße 25 stehen allen Interessierten offen. Die Musikschule wird laut einer Mitteilung einen lebendigen Einblick in ihre Arbeit geben.

„Ob beim abwechslungsreichen Bühnenprogramm, beim Besuch der Unterrichtsräume oder im persönlichen Gespräch mit den Lehrern – überall können große und kleine Musikbegeisterte die Vielfalt der Musik erleben“, ist in einer Mitteilung zu lesen. Wer selbst aktiv werden möchte, hat die Möglichkeit, Instrumente auszuprobieren, Schnupperstunden zu buchen und sich direkt für den Unterricht anzumelden, so die Musikschule.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es bei der Tourist-Info Hornberg unter Telefon 07833/7 93 33, per E-Mail an tourist-info@hornberg.de oder im Internet unter hornberg.de. Die Messe „Wunderfitz“ präsentiert sich außerdem online unter diewunderfitz.de.