1 Auf ein stimmungsvolles wie unterhaltsames Sommerfest der Historischen Narrozunft Villingen können sich die Besucher vom 8. bis 10. Juli freuen. Foto: Archiv Wacker

Endlich kann die Historische Narrozunft Villingen vom 8. bis 10. Juli wieder ihr beliebtes Sommerfest feiern.















VS-Villingen - Nach zweijähriger coronabedingter Abstinenz findet im Spitalgarten zwischen Franziskaner und Romäusturm Villingens größtes Sommervereinsfest statt.

Mitten im Herzen der Stadt lädt die Zunft drei Tage Mitglieder und Freunde zu einem unterhaltsamen Programm mit viel Musik und einem umfassenden Speise- und Getränkeangebot ein.

Start am Freitag

Das Zunftfest beginnt am kommenden Freitag, 8. Juli, um 18.30 Uhr, am Samstag, 9. Juli, um 10 Uhr und am Sonntag, 10. Juli, um 10.30 Uhr. Die Speise- und Getränkekarte bietet für jeden Geschmack etwas. Als besonderes Angebot gibt es Samstag und Sonntag Schweinebraten mit Spätzle und Pilzrahmsoße. Ergänzt durch Schaschlik, Burger – auch vegetarisch – oder Würste. Zudem werden frische Salatteller serviert, In der Abteilung Süßes dreht sich alles um selbst gebackene Kuchen. Als mediterrane Alternative beim Zunftfest nicht mehr wegzudenken: Der Gourmetstand, der Flammkuchen in verschiedenen Varianten und Antipasti-Teller offeriert.

Viel Musik

An allen drei Festtagen sorgen regionale Musikkapellen für gute Laune und Stimmung Die Blaskapelle "Schwansinn", die sich aus Musikern aus dem Raum VS besteht, setzt am Freitagabend, ab 19 Uhr, das erste unterhaltsame Ausrufezeichen. Ob Polka oder Marsch, Samba, Rock oder Pop, "Schwansinn" verfügt über ein sehr breites musikalisches Repertoire.

Die Villinger Stadtmusikanten, die zur Stadt- und Bürgerwehrmusik gehören, lassen am Samstagvormittag zünftige Frühschoppenmusik erklingen. Am Abend gibt die "Katzensteiger Musik" aus Furtwangen musikalisch Vollgas. Eine vielseitige Unterhaltungskapelle sind die Villinger Stadtharmonisten, die am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Zunftfest den Ton angeben.

Treffpunkt am Weinbrunnen

Beliebter Treffpunkt auf den Zunftsommerfesten ist der Weinbrunnen der Wueschtgruppe, der Freitag und Samstag ab 19 Uhr und am Sonntag ab dem frühen Nachmittag geöffnet ist. Traditionell versammeln sich am Weinbrunnen Freitag und Samstag viele Festbesucher, um hier noch den Absacker zu nehmen.

Das Fest über dreht sich immer wieder das Glücksrad. Dabei winken schöne Preise. Ein Unterhaltungsprogramm für Kinder ist geplant.

Zunft lässt es krachen

Zunftmeister Anselm Säger, sein Vize Alexander Brüderle und die ganze Sommerfestcrew freuen sich sehr, endlich wieder so richtig feiern zu können. Anselm Säger: "Nachdem uns Corona zwei Jahre lang einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, werden wir es diesmal krachen lassen. Die Besucher können sich auf ein rundes Sommerfest einstellen, zumal auch die Wetterprognosen für die drei Festtage sehr gut sind."