Drei Tote in Solingen: IS-Miliz beansprucht Anschlag für sich – Festnahme in Flüchtlingsunterkunft

1 Die Polizei nahm am Samstagabend eine Person in einer Flüchtlingsunterkunft fest. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat sich am Samstagabend gemeldet und erklärt, für den Anschlag in Solingen verantwortlich zu sein. Derweil stürmt die Polizei eine Flüchtlingsunterkunft. Eine Person wird festgenommen.









Nach dem tödlichen Messerangriff von Solingen hat die Terrormiliz Islamischer Staat die Tat für sich reklamiert. Auch die Düsseldorfer Polizei erhielt nach eigenen Angaben ein Bekennerschreiben des IS zu dem Angriff mit drei Toten und mehreren Verletzten. Jetzt müsse geprüft werden, ob dieses Schreiben echt sei, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Suche nach dem Täter stürmten Einsatzkräfte am Abend eine Flüchtlingsunterkunft in der Solinger Innenstadt. Dabei kam es auch zu einer Festnahme. Tatzusammenhänge würden nun geprüft, sagte ein Polizeisprecher am späten Samstagabend.