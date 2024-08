Drei Tote bei Stadtfest: Tatverdächtiger nach Solinger Messerangriff in U-Haft

1 Polizisten bringen den Tatverdächtigen zu einer Wagen-Kolonne, die ihn zum BGH fährt. Foto: dpa/Uli Deck

Er soll in Solingen drei Menschen getötet und mehrere verletzt haben - zudem besteht der Verdacht einer IS-Mitgliedschaft. Nun hat ein Ermittlungsrichter am BGH entschieden, wie es mit dem 26-Jährigen weitergeht.









Der Tatverdächtige im Fall des Solinger Messerangriffs mit drei Toten kommt in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe habe Haftbefehl unter anderem wegen Verdachts der Mitgliedschaft in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und wegen Mordes erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft mit.