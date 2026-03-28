Drei Tore in sechs Minuten: TuS Stetten im Derby gegen den FC Hauingen obenauf

In der Fußball-Bezirksliga dreht der Spitzenreiter erst in der zweiten Halbzeit auf, sorgt dann aber für klare Verhältnisse. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nun vier Zähler.

Der anhaltende Nieselregen trübte die Stimmung im Lager des TuS Lörrach-Stetten nach dem 4:0-Derbysieg gegen den FC Hauingen keineswegs. Als dann auch noch die Nachricht die Runde macht, das der Verfolger aus Mettingen/Krenkingen mit 0:1 beim FC Schlüchttal unterlegen hatte, schien die blau-weiße Welt an diesem Samstag perfekt zu sein.

„0:0-Spiel“ in Halbzeit eins „Es sind immernoch elf Spiele zu gehen. Wir haben in 19 Spielen nur zweimal Punkte liegen lassen und haben trotdem lediglich vier Zähler Vorsprung“, mahnte TuS-Coach Andreas Schatz zur Vorsicht.

Halbzeit eins hakte der Stettener Übungsleiter als „klassiches 0:0-Spiel“ ab. Dennoch ließ Faruk Kaymak die Hausherren noch kurz vor der Pause jubeln (45.). Der Angreifer staube nach einer misslungenen Abwehr von FCH-Keeper David Vogt per Lupfer ab.

Benais Treffer zum 2:0 sorgt für Diskussionen

Im zweiten Durchgang ließ der Spitzenreiter dann die Muskeln spielen. Binnen sechs Minuten zog der TuS dank Treffer von Abdelbari Benai (60.), Fabio Viteritti (62.) und Romano Berger (66.) auf 4:0 davon. Für Diskussionen sorgte besonders Benais Treffer zum 2:0. Seine Bogenlampe kratzte die Hauinger Hintermannschaft wohl erst knapp hinter der Linie aus dem Tor.

„Ob der Ball wirklich drin war, weiß ich nicht so recht“, zeigte sich Hauingens Coach Patrick Meier-Blanc skeptisch. Schiedsrichter Stephan Kiefer blieb trotz heftiger Proteste bei seiner Entscheidung.

Trübsal blies der Übungsleiter ob der Niederlage dennoch nicht lange: „Die kommenden Spiele sind für uns wichtiger. Wir mussten heute auch mit dem Personal etwas jonglieren“. Der FCH steht mit 20 Punkten geradeso über dem Strich.