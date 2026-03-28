Drei Tore in sechs Minuten: TuS Stetten im Derby gegen den FC Hauingen obenauf

In der Fußball-Bezirksliga dreht der Spitzenreiter erst in der zweiten Halbzeit auf, sorgt dann aber für klare Verhältnisse. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt nun vier Zähler.
Der anhaltende Nieselregen trübte die Stimmung im Lager des TuS Lörrach-Stetten nach dem 4:0-Derbysieg gegen den FC Hauingen keineswegs. Als dann auch noch die Nachricht die Runde macht, das der Verfolger aus Mettingen/Krenkingen mit 0:1 beim FC Schlüchttal unterlegen hatte, schien die blau-weiße Welt an diesem Samstag perfekt zu sein.