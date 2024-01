Drei Titel nach Verletzung: Nick Beratz vom SSV Lahr meldet sich in Topform zurück

Die Mannschaft des Schwimm-Sport-Vereins Lahr ist in das neue Wettkampfjahr gestartet. Bei der Langstreckenmeisterschaft des Bezirks Oberrhein stach aus dem starken Lahrer Team besonders die Gesamtleistung eines Schwimmers heraus: Der 17-jährige Nick Beratz präsentierte seine nach einem Wadenbeinbruch im Spätherbst wiedererstarkte Form und war der erfolgreichste Starter im hundertköpfigen Teilnehmerfeld der in Freiburg stattfindenden Meisterschaftskämpfe.

Obwohl Beratz mit allen drei Langstrecken 400 Meter Lagen sowie 800 und 1500 Meter Freistil ein Mammut-Tagesprogramm abspulte, holte er über alle Strecken den Bezirksmeistertitel als jeweils Schnellster der Veranstaltung. Über die Freistilstrecken stellte er dabei mit 8:51,62 Minuten über 800 Meter, sowie mit 17:15,04 Minuten über 1500 Meter neue Lahrer Rekorde auf. Zum Tagesabschluss führte Beratz außerdem die Lahrer vier Mal 200-Meter-Freistilstaffel an, die nach Überrundung sowohl des Freiburger als auch des Offenburger Quartetts ebenfalls in neuer Lahrer Rekordzeit von 8:30,05 Minuten anschlug und damit den Meistertitel sicherte.

Die Lahrer Staffel ergänzten der 17-jährige Manuel Tomm, der außerdem über 400 Meter Lagen knapp hinter Beratz Bezirksvizemeister wurde, sowie der 15-jährige Theo Gerdt und der 13-jährige Benjamin Graf. Gerdt war zuvor über 400 Meter Lagen zum Jahrgangstitel geschwommen, ein Wimpernschlag fehlte dem letztlich altersoffen Viertplatzierten zur Komplettierung des reinen Lahrer Podiums. Jahrgangssieger wurde außerdem der 14-jährige Nikita Savenkov über 400 Meter Lagen.

In der Damenkonkurrenz sorgten die 16-jährige Kathrin Ermantraut mit dem Jahrgangssieg über 800 Meter Freistil sowie die zehnjährige Vivien Jäger und die 13-jährige Irina Iliu für Lahrer Medaillenränge. Weitere gute Platzierungen und persönliche Bestzeiten erreichten die elfjährige Bea Scherer sowie die 13-jährigen Christian Toryanik, Erik Kister, Denis Reschetnik und Davis Pris.

Zeitgleich zu den Langstreckenmeisterschaften vertrat die Schwanauerin Susanne Reibel-Oberle den SSVL im rheinland-pfälzischen Ingelheim auf der Schwimmsportbühne. Hier fand das jährliche Masters-Event statt, bei dem Ü20-Schwimmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie angrenzender Staaten sportlich ins neue Jahr starten.

Zahlreiche neue Ü 60-Rekorde aufgestellt

Wenige Wochen vor der Ende Februar stattfindenden Masters-Weltmeisterschaft im katarischen Doha nutzte die international vielfach dekorierte Lahrer Ausnahmeathletin Reibel-Oberle die Möglichkeit zum Formtest und überzeugte dabei auf ganzer Linie. So erzielte sie bereits am Samstag über 400 Meter Lagen in 5:43,81 Minuten sowie 1500 Meter Freistil in 20:14,96 Minuten neue Europarekorde in der Altersklasse der 60- bis 64-Jährigen.

Über 200 Meter Schmetterling gelang ihr schließlich ein Zauberauftritt. In herausragenden 2:41,70 Minuten verbesserte sie den Altersklassen-Europarekord um über viereinhalb Sekunden und verpasste um nur 0,45 Sekunden einen neuen Altersklassen-Weltrekord.

Am Sonntag folgten über ganze sechs weitere Strecken jeweils neue Deutsche Ü 60-Rekorde, so dass Reibel-Oberle hochverdient sowohl den Pokal für die beste Kurzstreckenleistung als auch für die beste Langstreckenleistung aller knapp 300 Teilnehmer erhielt.

Bevor es für die mehrfache Masters-Weltmeisterin zur Wüsten-WM nach Katar geht, stehen die kommenden Wochenenden weitere Testwettkämpfe an.