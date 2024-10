1 Lustig ist es beim Weinfest in Heinstetten bei den Spielen zugegangen. Foto: Dieter Dürrschnabel/Picasa

Drei Tage Weinfest in Heinstetten haben die Menschen begeistert und für Stimmung gesorgt.









Link kopiert



Bereits der erste Tag des Wochenendes sorgte für beste Laune in Heinstetten. Die Partyband „Hautnah“ heizte in der geschmückten vollen Festhalle ein. Die meisten Besucher kamen in Lederhose oder Dirndl. Vom ersten Ton an sorgte die Band für beste Laune und nahm das Publikum mit.