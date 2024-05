1 Probleme gab es für manche Kunden schon den dritten Tag bei Mobilfunk- und Internet-Empfang. Foto: imago images/Panthermedia/Antonio Guillem

In Deutschland gibt es vier Handynetze, das jüngste und kleinste ist das von 1&1. Der Firma aus dem Westerwald macht seit drei Tagen ein Technikproblem zu schaffen.









Link kopiert



Der Frustpegel bei vielen Kunden des Mobilfunkers 1&1 steigt: Bereits seit drei Tagen gibt es massive Probleme beim Internet und Mobilfunk-Empfang. Der Anbieter bekommt die Störung in seinem neuen Handynetz auch am Mittwoch nicht vollends in den Griff. Zunächst hatte ein Software-Update am Montag zu einer großflächigen technischen Störung geführt, die im Tagesverlauf behoben worden ist, wie das Unternehmen mitteilte. Von dieser Störung seien circa vier Prozent der rund 12 Millionen Kunden betroffen gewesen. Vor allem Nutzer in Großstädten wie München, Hamburg, Berlin und Frankfurt am Main beklagten sich.