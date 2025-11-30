Drei Tage Stadtfest im Winter: Fantastische Vielfalt zeichnet den Weihnachtsmarkt in Meßstetten aus

Drei Tage lang war Meßstetten – obwohl noch nicht eingeschneit – ein Weihnachtswunderland beim 34. Weihnachtsmarkt mit viel Weihnachtszauber.
Erwartungsvolle Besucher hat Bürgermeister Frank Schroft zur Eröffnung des 34. Meßstetter Weihnachtsmarktes begrüßt. „Es ist ein Ort der Begegnung, der Wärme und der Erinnerung an das, was uns im Herzen verbindet“, sagte er und freute sich ganz besonders über das vielseitige Kinderprogramm und die beiden Sonderausstellungen im Museum für Volkskunst. Sein Dank galt den vielen Helfern und Beteiligten an diesem dreitägigen Ereignis.