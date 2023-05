So wird in Schmieheim Kirchweih gefeiert: Drei Tage lang – immer mit guter Laune und Musik, leckeres Essen und ansprechendem Rahmenprogramm für die großen und kleinen Besucher. Kinderhasen- und Hammeltanz bildeten am Montag den Abschluss.

Kilwi – so wird in Südbaden das Fest der Kirchweih genannt. In Schmieheim wird dieses Fest traditionell am vierten Wochenende nach Ostern gefeiert. Drei Tage lang treffen sich dann „Alt und Jung“, „Einheimische und Auswärtige“ – kurzum alle, die ein paar schöne Stunden in netter Gesellschaft verbringen möchten –auf der Festwiese im neugestalteten Schlossgarten.

Unter der Wellingtonia, die weit über die Schlossmauern hinaus sichtbar ist, und als alter Baumbestand bei der Umgestaltung erhalten wurde, wird Musik gemacht, geschunkelt, ein Kilwi-Braten gegessen und ein guter Schoppen Wein, eine Bierspezialität der ortsansässigen Brauerei, oder ein Softgetränk dazu genossen. Ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet runden das kulinarische Angebot ab.

Am Samstag wurde gestartet. Der Kilwi-Sonntag stand ganz im Zeichen der Blasmusik und wartete, den schlechten Wettervorhersagen zum Trotz, mit angenehmen Temperaturen und trockener Witterung auf. Musikkapellen aus benachbarten Gemeinden wie Sulz, Kuhbach und Münchweier spielten unbeschwert zur Unterhaltung der Festbesucher auf. Erstmals war der Musikverein Wyhl mit von der Partie und die Jungmusiker aus Altdorf rundeten das Festprogramm ab und wussten die Zuhörer mitzureißen. Verdient ernteten alle Musiker Applaus, Bravo- und Zugabe Rufe.

Für Kinder gab es am Montag viele Wettkämpfe

Traditionell stand der Montagnachmittag ganz im Zeichen der Kinder. Ein Kindernachmittag mit Musikjagd, vielen kleinen Wettkämpfen und Spielen auf der weitläufigen Rasenfläche im Schlossgarten fand beim Kinderhasentanz seinen Höhepunkt. Getanzt wurde jeweils zu zweit im Kreis. Dabei wechselte eine grüne Fahne von Hand zu Hand. Das „Tanz-Paar“ das mit Ablauf der Zeit im Besitz der Fahne war, wurde als Sieger gekürt. Die Buben Emil und Nico nahmen strahlend den ausgelobten Preis, je einen von Züchter Hartmut Meier gespendeten Hasen, in Empfang.

Zum Feierabendkonzert spielte der Musikverein Schmieheim unter Leitung von Dirigent Christian Sade mit beschwingten Weisen auf. Treffsicher kamen die angespielten Musikstücke bei den die Festbesuchern an und rissen zu begeistertem Klatschen, Schunkeln und Singen mit. Ohne Zugabe wurden die Musiker nicht von der Bühne entlassen.

Erwachsene tanzen um junge Schafböcke

Der „Startschuss“ für den Höhepunkt des Kilwi-Montag, den Hammeltanz, fiel pünktlich um 21.15 Uhr. Dem Beispiel der Kinder folgend, tanzten dieses Mal 20 zusammengeloste Erwachsenen-Paare im Kreis, und hofften darauf, zum Ende des Countdown entweder die rote oder die grüne Fahne innezuhaben. Die grüne Fahne stand für den zweiten Preis des Wettkampfes in Form einer Kiste Bier. Mit dem Erklingen des Alarms hielt die Tanz-Paarung Bärbel Stubanus und Hartmut Meier strahlend die rote Fahne hoch und stand als Gewinner des diesjährigen „Hammels“ fest.

Beim Feierabendkonzert spielte der Musikverein Schmieheim.

Symbolisch hatte der ortsansässige Schäfer Friedbert Kern zwei junge Schafböcke, dem Tierwohl geschuldet, abseits des regen Festgeschehens im ausreichend großen und ausgestatteten Transportanhänger, platziert. Gewinner und Tiere konnten sich so aus sicherer Entfernung erstmals beschnuppern. Da der Wettergott der Kilwi auch am Montag gesonnen war, konnte im Anschluss an die Siegerehrung der Abend noch in geselliger Runde ausklingen.

Applaus für „Angels“

Alleinunterhalter Michael Schad sorgte in den frühen Abendstunden des Montags für kurzweilige musikalische Unterhaltung und erntete insbesondere für sein Trompetensolo des Robbie-Williams-Songs „Angels“ tosenden Applaus.