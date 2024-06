So hat der Musikverein Grafenhausen sein 200-Jähriges gefeiert

7 Der Höhepunkt am Sonntag war der Sternmarsch von fünf Musikvereinen – hier zu sehen die Musikkapelle Wallburg. Foto: Hiller/Ulrike

Die Musikkapelle Grafenhausen wurde 200 Jahre alt – und Tausende Menschen aller Altersgruppen feierten mit. Mit Bobby-Car-Rennen, Sternmarsch, Feierabendhock und natürlich viel Musik war drei Tage lang ein abwechslungsreiches Programm geboten.









Die Feierlichkeiten wurden am Samstag mit dem Fassanstich des neuen Bürgermeisters von Kappel-Grafenhausen eröffnet: Philipp Klotz wurde zwar zunächst der falsche Zapfhahn gereicht, doch mit dem passenden ließ er dann nach präzisen Schlägen das Freibier in viele Gläser strömen und übernahm später auch gleich noch eine Schicht am Getränkestand.