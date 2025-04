Die Serie an Erfolgen der Ringer in den vergangenen Jahrzehnten ist riesig. Immer wieder brachte der Verein hervorragende Ringer heraus, die mitunter sogar auf nationaler oder internationaler Ebene herausragten. Daneben bietet der KSV Tennenbronn aber auch viele Gesundheitsangebote für Breitensportler.

Nun wird aber erst einmal gefeiert: Start ist am Freitag, 16. Mai, mit einer Fight Night. Um 18 Uhr gibt es in der Halle einen Sektempfang für Ehrengäste und Sponsoren. Ab 19.30 Uhr finden dann Freundschaftskämpfe auf der Ringermatte statt. Zudem ist eine Zeitreise durch „100 Jahre KSV Tennenbronn“ angesagt. Gegen 22.30 Uhr startet dann die Afterfight-Party mit musikalischer Unterhaltung durch die Band InAchord.

Rock Night am Samstag

Nach der Fight Night am Freitag gibt es am Samstag, 17. Mai, eine KSV Rock Night. Hierzu ist ab 19 Uhr Einlass. Ab 19.30 Uhr wird dann die Band Alcohollywood loslegen, bevor der Hauptact Audioproof die Bühne erobert. Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei der Tankstelle in Tennenbronn. An der Abendkasse werden 14 Euro fällig.

Family and Friends Day ist am Sonntag, 18. Mai, angesagt. Hier gibt es ab 9.30 Uhr einen Festakt in der Halle, wo unter anderem verdiente Mitglieder gewürdigt werden. Nach dem Festakt gibt es ab etwa 11 Uhr Mittagstisch. Zur Unterhaltung spielen Siggi und Bob auf.

Übungen für Körper und Kopf

Auch das Kinderprogramm hat es beim KSV Tennenbronn in sich. So gibt es eine Hüpfburg, das JUKS-Mobil ist vor Ort und Reinhold Fleig vom Felsen-Sport-Shop wird Übungen für Körper und Kopf anbieten. Zudem gibt es einen KSV-Fitnesszirkel für drei verschiedene Altersklassen. Gegen 16 Uhr werden die Sieger der Fitnesszirkels geehrt. Anschließend klingt die dreitägige Feier gemütlich aus – erneut mit Klängen von Siggi und Bob.