Sport, Spiel, Spaß und ein Fest der Vielfalt – das sind die Street-Games VS vom 27. bis 29. Juni in der Helios-Arena in Schwenningen.

„Die Street-Games VS sind nicht nur ein Sportevent, sondern ein Fest der Vielfalt, das Menschen aller Altersgruppen und Hintergründe zusammenbringt. Wir freuen uns auf ein unvergessliches Wochenende voller Action, Spaß und Gemeinschaft“, kündigt die Stadt VS eine ganz besondere Veranstaltung an, die es so in Villingen-Schwenningen noch nicht gegeben hat.

Ein ganzes Wochenende, von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Juni, wird sich die Helios-Arena in Schwenningen in einen Hotspot für Sport, Gemeinschaft und Unterhaltung verwandeln und ein abwechslungsreiches Programm bieten, das Gesundheit, Soziales und Sport verbindet.

Die Partner

Die Street-Games VS sind eine Kooperation zwischen der vivida bkk, der Kunsteisbahn VS GmbH sowie dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport und der Stabsstelle Stadtmarketing der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen. Im Programm mit dabei sind außerdem die Black Forest Panthers und Boxing VS. Exklusive Medienpartner sind Die Neckarquelle und der Schwarzwälder Bote.

Das Programm

Das Konzept und das Programm verspricht viel Spaß und Spannung für die ganze Familie.

Basketball: Es gibt ein 3 x 3-Basketballturnier, die schnellste und spannendste Variante des Basketballs, direkt von den Straßen in die Helios-Arena nach Schwenningen. Verschiedene Teams treten gegeneinander an und liefern Spiele voller Action und Adrenalin. Spätestens seit den Olympischen Spielen 2024 in Paris gilt diese Sportart als Unterhaltungsmagnet. Die Spiele dauern zehn Minuten oder enden, wenn ein Team 21 Punkte erzielt. Die kurze Angriffszeit von zwölf Sekunden sorgt für ein hohes Tempo und viele Punkte.

Boxen: Der Lokalmatador Boxing VS tritt in spannenden Kämpfen gegen andere Teams an.

Street-Games: Das sind interaktive Bereiche mit Aktivitäten wie Breakdance-Show, Fußball und mehr. „Ein Erlebnis für alle Altersgruppen“, versprechen die Veranstalter.

Weiter im Programm ist der vivida bkk Kids Day mit einer großen Kinderolympiade, einer Hüpfburg, Besuch von Piet und vielen weiteren Überraschungen. Außerdem gibt es Mitmachaktionen und Vereinspräsentationen. Darüber hinaus exklusive Führungen durch die Helios-Arena.

Der Hintergrund

Die Street-Games haben einen historischer Hintergrund, wie die Stadt VS informiert. „Die Streetball-Turniere in Schwenningen begannen 1994 und waren über viele Jahre hinweg ein beliebtes Sport- und Stadtfest. Im Laufe der Zeit wurden sie jedoch eingestellt. Die Street Games VS knüpfen an diese Tradition an und bringen den Geist des Sports und der Gemeinschaft zurück nach Villingen-Schwenningen.“

Die Übersicht

Freitag, 27. Juni: 3 x 3 Schulturnier, Sponsorenturnier und gegebenenfalls Stadtmeisterschaft im Boxen.

Samstag, 28. Juni: 3 x 3 Turniere, internationales Boxturnier und der vivida bkk Kids Day. Sonntag, 29. Juni: Fortsetzung der 3 x 3 Turniere, Boxturnier und die große Siegerehrung mit Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Für Speisen und Getränke sorgen die Partner und Vereine.

Anmeldung

Die Anmeldung für das 3 x 3 Turnier ist jetzt möglich. Gespielt wird nach Angaben der Stadtverwaltung nach offiziellen FIBA 3 x 3-Regeln in den Altersklassen: U13 Mixed (Jahrgang 2012 und jünger), U15 Mixed (Jahrgang 2010 und jünger), U18m (Jahrgang 2007 und jünger), U18w (Jahrgang 2007 und jünger), Damen und Herren.

U15-U13 Mixed: Teilnehmen können Teams mit frei gewählter Zusammensetzung. So sind sowohl rein weibliche, rein männliche, als auch gemischte Teams spielberechtigt. In der U13 wird nach angepassten Mini-Regeln gespielt: Ballgröße 5, keine zwölf Sekunden, zwei Punkte außerhalb der Zone, Defense erst nach „Clear“, Freiwurflinie nach Ermessen. Alle anderen 3 x 3-Regeln werden angewendet. Teilnahmegebühr: 60 Euro pro Team (inklusive Trikots).

„Die Anmeldung wird erst nach Erhalt der Anmeldegebühr offiziell. Im Falle einer Stornierung seitens des Organisators wird die Gebühr umgehend rückerstattet“, informiert die Stadt weiter. Anmeldeschluss sei jeweils vier Tage vor dem Turnier. Eine Anmeldung vor Ort sei nicht möglich. Die Anzahl an Teams pro Kategorie sei limitiert. Bei zu wenigen Anmeldungen in einer Kategorie könne diese gestrichen oder mit einer anderen Kategorie zusammengeführt werden. Es müssen sich mindestens drei Spielerinnen/Spieler pro Team anmelden.