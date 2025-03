Der Schramberger Rathausplatz verwandelt sich von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. April, in ein Paradies für Feinschmecker, Genießer und Street-Food-Liebhaber.

In diesem Jahr erwartet die Besucher nicht nur das einzigartige Flair der Street-Food- Fiesta, sondern auch die perfekte Kombination aus einem verkaufsoffenen Sonntag des örtlichen Handels und der Biathlon-Tour, bei welcher der Handels- und Gewerbeverein Schramberg als Etappengastgeber auftritt.

Lesen Sie auch

16 Street Food Artists und Gerichte aus aller Welt

Die Gäste können sich auf 16 der besten Street Food Artists und auf über 30 verlockende Gerichte aus aller Welt freuen. Ob spanische Paella und Tapas, authentische Tacos aus Mexiko, schwäbische Döner, kreative Bubblewaffeln oder französische Crêpes – keine Wünsche bleiben offen.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 4. April von 16 bis 22 Uhr, am Samstag, 5. April von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag, 6. April von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 4. April, findet zudem von 13 bis 18 Uhr der verkaufsoffene Sonntag statt.

Weitere Informationen

Zur Streetfoodfiesta:

www.streetfoodfiesta.de

Zum Verkaufssonntag

und zur Biathlon-Tour: www.wir-machen-schramberg.de