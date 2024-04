1 Die Stadt Ettenheim hat die Öffnungszeiten des Schwimmbads verkürzt. Foto: Ullrich

Der Personalmangel macht auch vor Schwimmbädern kein Halt: Da die Stadt Ettenheim nicht genügend Bademeister findet, müssen Bürger künftig am Tag auf drei Stunden Badespaß verzichten.









Link kopiert



Das Carl-Hermann-Jäger Schwimmbad Ettenheim muss mit verkürzten Öffnungszeiten in die neue Saison starten. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung. Demnach soll das Freibad am dem 18. Mai nicht mehr täglich von 9 bis 20 Uhr, sondern nur noch von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein.