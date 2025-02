Drei Sozialeinrichtungen bekommen Spenden: Katharinenhöhe profitiert am meisten

Katharinenhöhe profitiert am meisten

1 Martin Heinzmann (von links), Brunhilde Zapf, Stephan Maier und Oliver Broghammer bei der Spendenübergabe nach dem NFT-Pilotprojekt in Wolfach Foto: Lupfer

Insgesamt 10 000 Euro hat die Volksbank an drei soziale Einrichtungen der Region gespendet. Wer wie viel bekommt, entschieden die Teilnehmer der Soziallotterie Gewinnsparen in einem bundesweiten NFT-Pilotprojekt.









Spenden aus dem Gewinnsparen sind bei der Volksbank Mittlerer Schwarzwald nichts Neues. Wie die Reha-Klinik Katharinenhöhe Furtwangen, der Tierschutzverein Kinzigtal und den Haiti-Hilfsverein Pwojè men kontre aber zu ihrem Teil der Gesamtsumme kamen, war bundesweit bisher einmalig. Die Bank setzte auf den Einsatz sogenannter NFTs, um die Gewinnsparer abstimmen zu lassen. „Nicht wir haben entschieden, ‚Wer bekommt das Geld?’, wir haben unsere Mitglieder entscheiden lassen“, betonte Vorstandsvorsitzender Martin Heinzmann am Dienstag bei der Spendenübergabe am Bank-Hauptsitz in Wolfach.