260 Jugendliche der St.-Landolin-Schule Ettenheim haben ihren Abschluss in der Tasche.

Bei der Abiturfeier erhielten 122 Schüler die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife oder der Fachhochschulreife. Unter dem Motto „Abi Vegas – um jeden Punkt gepokert“ bildete die festlich geschmückte Aula den würdigen Rahmen. Durch das Programm führte ein buntes Repertoire aus Musik, Reden und Rückblicken. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Auch Bürgermeister Bruno Metz gratulierte den Abiturienten und betonte die Bedeutung junger Menschen, die mit Ideen, Einsatzfreude und Weitblick die Gesellschaft mitgestalten. In den Redebeiträgen von Schüler- und Elternvertretungen wurde mit einem Augenzwinkern auf gemeinsame Erinnerungen, Herausforderungen und Erfolge der Schulzeit zurückgeblickt – vom ersten Schultag bis zur letzten Klausur.

Eine Woche später feierten 138 Schüler den Realschulabschluss. Bürgermeister Metz war erneut zu Gast und überbrachte Glückwünsche im Namen der Stadt. Schulleiter Michael Kerstholt wünschte den Absolventen, dass sie in eine Welt gehen, die geprägt ist von Offenheit, Respekt und Mitgefühl – und dass sie selbst zu solch einer Welt beitragen. Schüler- und Elternvertreter dankten für die gemeinsame Zeit an der St.-Landolin-Schule. Sowohl unter den Abiturienten als auch unter den Realschulabsolventen wurden durch den Freundeskreis der Schule neben einer großen Zahl an Leistungs- und Fachpreisen die Landolinspreise für besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft vergeben.

Jahrgangsbester des Beruflichen Gymnasiums der St.-Landolin-Schule war Renée Reppel (1,0). Am Allgemeinbildenden Gymnasium teilen sich Jonathan Brodöfel und Anna Mehlhorn (beide 1,0) den ersten Platz.

Das sind die Abschlussschüler:

Allgemeinbildendes Gymnasium:

Michaela Herrmann, Torben Müller, Lena Schmelzle, Levin Ackermann, Angelina Braun, Leni Formella, Luis Gürtner, Aaron Kleine, Franz Förderer, Aenne Fritz, Gök Furkan, Fritz Grawitter, Helen Johner, Angelina Starp, Elena Minarik, Leon Herr, Selma Ketterer, Jonas Seiler, Tim Bühler, Lilli Bührer, Amelie Deninger, Anika Brand, Hannah Jacob, Luke Saile, Gabriel Wiedwald, Cosima Cox, Nikita Borgdorf, Fabio do Nascimento, Johannes Huber, Jakob Künstle, Ryan Kunzer, Emelie Neb, Niko Schmidt, Anna Mehlhorn, Lucca Neiß, Junes Herzog, Theresa Moog, Lucie Willmann, Carolina Brucker, Lia Mezler, Lilly Minaz, Vincent Oberle, Amelie Roth, Juliane Schillinger, Fabian Tichelmann, Emily-Josephine Fricke, Steven Meininger, Jennifer Baptist, Amelie Groß, Lilian Jakoby, Pauline Benz, Jonathan Brodöfel, Ines Kotrin, Felix Laug, Ray Lenski, Zoé Demongeot, Charlotte Ruf, Mara Blattmann, Luna Rieder, Lucy Trenkle, Enya Eichhorn, Felix Gottlieb, Emma Häußermann, Lara Schäfer, Alina Zehnle, Samuel Ankermann, Valentina Dallmer, Fynn Heckel, Felix Mick, Debora Zurzevic, Marco Agostino, Lelia Milella, Joline Allgaier, Linus Haffner, Alexia Bilic, Jette Thomann, Lukas Bühler, Lia Schmidt, Anna Hänßler, Patricija Demme, Tino Weber.

Wirtschaftsgymnasium :

Zelal Yildiz, Carolin Geiger, Celine Bickel, Maya Fuchs, Jana Gäßler, Alice Hechler, René Tislenko, Noah Gounot, Samuel Giesin, Marco Huber, Felix Breithaupt, Leon Zimmer, Sebastian Kern, Tim Enghauser, Max Guderjan, Oliver Lang, Marvin Karner, Julian Dvorak, Kilian Kölble, Carl Santo.

Sozialwissenschaftliches Gymnasium: Dina Stabel, Lea Kapp, Mika Mutschler, Jonah Hin, July Hin, Sina Andlauer, Amelie Knobl, Nicole Koch, Anika Mild, Sophia Ohnemus, Jana Weinberger, Ann-Kathrin Dees, Emily Rack, Milena Gerber, Lea Weis, Lenya Haas, Emma Beckert, Göknur Gök, Nikol Kostadinova, Lilly Schleinkofer, Ciara Stümpfel, Angelina Lo Conte, Lea Butz, Emilia Heß, Alena Schwörer, Lea Gehrlein, Lara Glockner, Lilly Haßler, Sebastian Schweiger, Julia Zipse, Isabel Armbruster, Louisa Manz, Pia Maurer, Catherina Schätzle, Elisabeth Dixa, Melanie Dixa, Lea Schauber, Clara Spoth, Leonie Müller, Margarete Moßmann, Renée Reppel. Abschlussklassen der Realschule: R10a:

Milou Baganz, Maya Beck, Alyssa Becker, Lara Boidol, Maksim Born, David Burg, Louis Busch, Élaine Doucet, Michelle Gieringer, Emma Griesbaum, Vanessa Hechler, Rafael Hofmann, Claire John, Philipp Kurz, Denise Langer, Pia Lienert-Karle, Philipp Maier, Noel Mellert, Jana Moog, Kian Ohnemus, Benjamin Parisi, Lisa Pfaff, Amy Pfützenreuter, Hannah Scherer, Lisel Schmidt, Silas Wieber, Johanna Willmann, Lea Wunderle. R10b:

Mara Baumgärtner, Elsa Carisey, Sina Eble, Sophie Enderlin, Sina Giesin, Svenja Gutmann, Zoé Hofmann, Jannes Kalt, Sebastian Krieg, Leonie Macha, Mike Neumann, David Obert, Linn Pfister, Linda Reinbold, Cheyenne Roser, Justina Schäfer, Tim Schmidts, Julie Schumacher, Mia Sexauer, Anne Siegrist, Sarah Stobert, Mia Stöhr, Yannick Thoma, Ben Vetter, Emily Winsky, Matteo Wissert, Felix Zängle. R10c:

Jonas Ackermann, Laurin Beck, Alwin Bichler, Samira Binz, Luz Bitto, Maxim Blinov, Mia Brunner, Paula Fening, Samuel Grösch, Anton Gutenkunst, Leela Heisterhagen, Levi Hunn, Luis Justus, Megin Kind, Eugen Koop, Matteo Kopf, Anna Kunzer, Eveline Martschuk, Pauline Maurer, Loreen Oblender, Yannis Rehm, Annika Ruf, Jana Schirmann, Samuel Schuler, Vivien Schuler, Philip Schwarz, Joshua Stöcklin, Lilly Zeiser. R10d:

Simeon Becker, Amelie Belle, Leo Biegert, Amelie Binder, Lynn Brand, Emma Brunken, Larissa Ferizi, Jakob Gruninger, Hennes Gutmair, Samuel Haberer, Melissa Horst, Sarah Jäger, Selina Kapp, Viviane Köbele, Leonie Lämmle, Loris Milella, Rosa Minke, Laura Ochsner, Layla Ott, Raphael Scheer, Danny Schmidt, Lotte Schrempp, Anica Schürpf, Alexandra Sita, Rosalie Spoth, Nico Weber, Marlon Willaredt, Victoria Zich. R10e:

Lukas Baumann, Tim Bebon, Marie Binder, Anna Böhme, Jonah Brupbach, Emely Burger, Emily Busch, Sophie Buschmann, Dominik Funke, Marie Gerber, Vincent Kehnel, Marvin Kril, Nele Kupsch, Zoey Lamparth, Celine Luczak, Leo Maier, Johanna Morat, Janka Saumer, Liam Schmid, Moritz Schnaiter, Eleonora Schwab, Kate Schwarz, Flavio Stöcklin, Luna Tschach, Johanna Utz, Lea Weber, Lilly Zürcher