1 Zum Auftakt der Verbandsligasaison haben Emanuele Ingrao (links) und Pascal Reinhardt mit dem FC Holzhausen drei Punkte geholt. Foto: Wagner Foto: Schwarzwälder Bote

Verbandsliga: Holzhausen gewinnt gegen Tübingen zum Auftakt

Auswärtssieg für den FC zum Saisonbeginn

TSG Tübingen – FC Holzhausen 0:3 (0:1). Ein sehr wichtiger Sieg und ein echtes "Kampfspiel", so fasste Holzhausens Trainer Emanuele Ingrao die schwere Auswärtspartie bei schlechten Wetter- und Platzverhältnissen zusammen.

Nachdem Holzhausen in der ersten Halbzeit durch das starke Pressing der Tübinger in die eigene Hälfte gedrängt wurde, war es dann doch Marius Helmke, der für die Gäste das Führungstor (39.) erzielte. Mit seinem schwächeren Linken setzte Helmke den Ball nach Zuspiel von Nils Schuon unter die Latte. Im Verlauf des Spiels zeigte sich Tübingen zwar dominant, aber ohne wirklich zwingende Torchancen entwickeln zu können.

Nachdem das Trainerteam einige Umstellungen vorgenommen hatte, lief es in der zweiten Hälfte besser. "Es hat jeder für den anderen gekämpft, so wie wir das auch vor dem Spiel gesagt hatten", freut sich Trainer Pascal Reinhardt. Erneut war es dann Helmke, der auf 0:2 erhöhte. Nach einer Ecke stand Helmke richtig und so fand der abgefälschte Ball sein Ziel.

Marius Helmke, der erst nach Holzhausen gekommen war, stand etwas überraschend in der Startelf und belohnte sich, nachdem er sehr gut trainiert hatte, mit zwei Toren und zahlte das Vertrauen, das seine Trainer in ihn gesetzt hatten, direkt wieder zurück. "Der stand am Samstag bestimmt senkrecht im Bett", so Reinhardt, der Leistung des erst 19-Jährigen lobt.

In der 80. Minute hätte Janik Michel dann den Sack direkt zumachen können. Den nicht gut geschossenen Elfmeter parierte der Keeper der Heimmannschaft jedoch. Kurz vor Schluss war es dann Pascal Schoch, der den Diagonalball von Pascal Schuon zum umjubelten 0:3 verwertete. "Über die Höhe des Siegs könnte man diskutieren, aber letztendlich haben wir verdient gewonnen", so Trainer Reinhardt in seinem Resümee. Nun gelte es in der kommenden Woche an die guten Leistungen anzuknüpfen, wenn es zu Hause gegen den TSV Berg geht. "Wir dürfen jetzt in keinen Höhenflug verfallen, aber das wissen die Jungs auch", betont Reinhardt.

Für die kommende Woche hofft das Trainerteam, dass Marc Wissmann und Co-Spielertrainer Oliver Grathwol sich schnell wieder von ihren Verletzungen erholen.

Tore: 0:1 (39.), 0:2 (61.) beide M. Helmke, 0:3 (89.) P. Schoch

MANNSCHAFT

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Sven Ramic (90. Furkan Sari), Luca Pantel (90. Andrej Schlecht), Marius Oberle, Janik Michel, Pascal Schoch, Marius Helmke (88. Laurin Huss), Max Brendle (90. Max Caljkusic), Marcel Sieber, Julian Oberle, Nils Schuon

Schiedsrichter: Roman Reck