1 In zähem Nebel hatten der SV Wittendorf den besseren Durchblick und setzte sich gegen den SC 04 Tuttlingen durch. Foto: Wagner

Der SV Wittendorf behielt bei stark einsetzendem Nebelschwaden den Überblick und feierte einen enorm wichtigen Heimerfolg gegen die Gäste aus Tuttlingen.















SV Wittendorf – SC 04 Tuttlingen 4:2 (2:0) - Die Grundlage für diesen war eine starke Startphase der Mannschaft von der langen Furche, die sich nach knapp einer Viertelstunde Spielzeit nach zwei gut getretenen Eckbällen früh belohnte. Beim Führungstreffer der Gastgeber war Wittendorfs Kapitän Robert Ruoff einen Schritt schneller am Ball als die Gäste und sein Linksschuss schlug unhaltbar im Tuttlinger Gehäuse ein. Wenigen Minuten später legten die Gastgeber zum 2:0 nach. Wieder war die Tuttlinger Abwehr nach einem Eckball von Patrick Möhrle nicht im Bilde und der baumlange Wittendorfer Stürmer Lucas Haug schraubte sich am höchsten und traf per Kopf. Man merkte den Gastgebern an, dass sie sich für das Spiel einiges vorgenommen hatten.

Die Wittendorfer mussten durch die kurzfristigen Ausfälle von Sandro Mihic, Dennis Schneider und Tim Jung ihre Schaltzentrale im Mittelfeld umbauen. Dafür spielten Dennis Tinnefeld und Cedric Wälde auf der Sechs und Jakob Schmid rückte als Innenverteidiger neben Dominik Müller ins Team. Lucas Finkbeiner, der für Marvin Kaupp zwischen den Pfosten stand, konnte sich auch nicht über mangelnde Arbeit beschweren und hielt aber sein Tor in der ersten Halbzeit sauber. Kurz nach dem Führungstreffer seines Teams tauchte Tuttlingens Torjäger Carlos Hehl freistehend vor dem Wittendorfer Tor auf und Finkbeiner konnte den Torschuss aber parieren. Die mögliche Vorentscheidung noch vor der Pause vergab Wittendorfs umtriebiger Flügelspieler Tobias Armbruster in der 33. Spielminute. Herrlich freigespielt von Dennis Tinnefeld scheiterte am Tuttlinger Keeper. Somit gingen die Gastgeber mit einer zwei-Tore-Führung in der Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren gerade einmal drei Minuten gespielt, ehe die Tuttlinger verkürzen konnten. Nach einem Freistoß waren die Gastgeber zu weit weg von ihren Gegenspielern und Tuttlingens Innenverteidiger Amat Dibba traf per Kopf zum Anschlusstreffer der Gäste.

In der Folge nahm nicht nur der Nebel auf dem Wittendorfer Sportplatz, sondern auch die Hektik beider Mannschaften zu. Klare Aktionen blieben die Ausnahme, ehe den Gastgebern in der 70.Spielminute mit dem 3:1 die Vorentscheidung gelingen sollte. Tobias Armbruster setzte sich am rechten Flügel beherzt durch und seine Hereingabe veredelte Wittendorfs Co-Spielertrainer Christian Braun. In der 76. Spielminute setzte Braun seinen Körper energisch gegen seinen Gegenspieler ein und schnürte damit seinen Doppelpack. Der Treffer der Gäste durch Marius Endres bereits in der Nachspielzeit zum Endstand von 4:2 konnten die Wittendorfer gut verkraften.

Trainerstimmen:

Stefan Jäkle (SV Wittendorf): Ein enorm wichtiger Heimerfolg für uns und wir haben endlich mit unserer Halbzeitführung besser umgehen können.Nach dem Anschlusstreffer hatte ich mehr Angst davor dass das Spiel aufgrund des Nebels abgebrochen wird, als vor der Tuttlinger Mannschaft. Dabei mussten wir unser komplettes Mittelfeld durch die kurzfristigen Ausfälle umbauen. Die Jungs die rein gekommen sind haben ihre Sache richtig gut gemacht. Wenn Tobias das dritte Tor noch vor der Pause macht, tun wir uns leichter.

SV Wittendorf:

Lucas Finkbeiner, David Klein, Cedric Wälde, Christian Braun (79.Eric Seeger), Robert Ruoff, Tobias Armbruster (87.Dominik Schillinger), Dominik Müller, Dennis Tinnefeld, Lucas Haug (72.Kai Totzl), Jakob Schmid, Patrick Möhrle (84.Tilmann Schmid).

SC 04 Tuttlingen:

Andrei-Alexandru Burdun, Patrick Renner, Amat Dibba, Nico Wieneke, Gabriel Misic (46.Ali Akkaya), Robin Petrowski, Marius Andris, Aaron Schwarz, Emir Cesmeciler, Carlos Hehl, Franklin Ymele (46.Laurend Sterling).

Tore:

1:0 Robert Ruoff (6.), 2:0 Lucas Haug (15.), 2:1 Amat Dibba (48.), 3:1, 4:1 Christian Braun (70., 75), 4:2 Marius Andris (90.+1.).

Schiedsrichter: Jonas Toranzo.

Zuschauer: 125.