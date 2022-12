11 Kein Freizeitpark in Deutschland verzeichnet jährlich mehr Besucher als der Europa-Park. Foto: imago/Petra Schneider

Europa-Park, Hansa-Park oder doch Phantasialand? Welcher Freizeitpark in Deutschland der beste ist, wird unter Themenparkfans immer wieder heiß diskutiert. Der Berliner Reiseanbieter Travelcircus hat dies zum Anlass genommen, die 25 besten Freizeitparks Deutschlands 2022 zu ermitteln.

Hierfür nahm das Unternehmen die 44 beliebtesten Vergnügungsparks aus Deutschland genauer unter die Lupe. Um die Freizeitparks objektiv bewerten zu können, legte der Reiseanbieter fünf messbare Kriterien fest: das Preis-Leistungs-Verhältnis, die Bewertung bei Google, den Bekanntheitsgrad, den Spaßfaktor und den Instagram-Faktor. Pro Kategorie konnte ein Park bis zu fünf Punkte erzielen. Ein Freizeitpark konnte insgesamt also maximal 25 Punkte erreichen.

Europa-Park auf Platz eins im Gesamtranking

Die höchste Punktzahl erhielt mit 23,46 Punkten der Europa-Park in Rust. Dies bedeutete nicht nur Platz eins im deutschen, sondern auch im europäischen Gesamtranking. Der Vergnügungspark verzeichnete in vier von fünf Kategorien über 4,50 Punkte und erhielt in der Kategorie Bekanntheitsgrad sogar die vollen fünf Punkte. Für diese betrachtete Travelcircus das durchschnittliche und maximale Suchvolumen der Themenparks bei Google. Den zweiten Platz in der deutschen Gesamtwertung belegte der Hansa-Park mit 21,72 Punkten, knapp vor dem Heide-Park mit 21,30 Punkten.

Neben dem Europa-Park schafften es noch zwei weitere Freizeitparks aus Baden-Württemberg unter die besten zehn Themenparks Deutschlands. So landete der Erlebnispark Tripsdrill (Cleebronn) mit 20,85 Punkten auf Platz vier und der Schwabenpark (Kaisersbach) mit 20,30 Punkten auf Platz zehn. Der Movie Park Germany, das Phantasialand, der Holiday Park, der Bayern-Park und das Fort Fun Abenteuerland komplettieren die Top Ten.

Schwabenpark hat bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Dass der Schwabenpark und der Erlebnispark Tripsdrill nicht noch weiter vorne im Gesamtranking auftauchen, ist auf das jeweils schlechte Abschneiden in der Kategorie Instagram-Faktor zurückzuführen (Tripsdrill: 2,77 Punkte, Schwabenpark: 1,88 Punkte). Für diese Kategorie setzte Travelcircus die Anzahl an Instagram-Beiträgen mit dem jeweiligen Hashtag des Parks ins Verhältnis zu dessen Followerzahl. Mit 4,51 Punkten hatte der Europa-Park den höchsten Instagram-Faktor der 25 besten Freizeitparks.

Der Vergnügungspark in Rust durfte sich mit 4,8 Sternen ebenso über die beste Bewertung bei Google freuen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der 25 besten Freizeitparks Deutschlands hatte mit 4,79 Punkten der Schwabenpark. Auf die Kinder warten hier für 24,50 Euro über 45 Attraktionen. Die Kategorie Spaßfaktor entschieden das Taunus Wunderland und die Tolk-Schau mit jeweils fünf von fünf möglichen Punkten für sich. Für den Faktor betrachtete Travelcircus die Anzahl der Attraktionen, die Kinder unterschiedlichen Alters jeweils fahren dürfen.