Drei Neuzugänge da: Diese Personalentscheidungen hängen bei der TGB Lahr vom Aufstieg ab

Das Halbfinale im Bezirkspokal steht fest und der Aufstiegskurs Richtung Bezirksliga passt. Die TGB Lahr macht auch viel vom sportlichen Erfolg abhängig.
Die TGB Lahr scheut sich nicht vor großen Zielen. Im zweiten Jahr in der Kreisliga A steht das Team zusammen mit Schiltach an der Spitze und hat schon zehn Zähler Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz. Wenn im Profifußball in so einer Lage gerne eher auf die Euphoriebremse getreten wird, vertritt der TGB-Vorsitzende Batuhan Tug einen anderen Standpunkt. „Wir sind erfolgsorientiert und diesen Jahr muss was passieren“, so Tug im Gespräch mit unserer Redaktion.