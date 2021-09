1 Die drei neuen Lehrer am Gymnasium Haigerloch (von links): Folke Kaben, Daniel Plasa, Philipp Jahn. Foto: Zopf

Bildung: Drei neue Lehrer am Gymnasium begrüßt / Einige verlassen die Schule – darunter Jutta Wolf

Haigerloch (sz). Mit Beginn des neuen Schuljahrs 2021/22 haben drei neue Lehrer ihren Dienst am Gymnasium Haigerloch angetreten und bringen frischen Schwung in die Reihen des Lehrerkollegiums.

Daniel Plasa war ab 2009 am Karl-von-Frisch-Gymnasium in Dußlingen tätig und wurde zum Schuljahr 2021/22 als stellvertretender Schulleiter ans Gymnasium Haigerloch berufen. Er komplettiert das Viererteam an der Spitze der Schule. Seine Wirkungsfelder Netzwerk, Medienentwicklung und Schulverwaltung sind am Gymnasium äußerst gefragt. Plasa wird nicht nur administrative Tätigkeiten übernehmen, sondern auch in den Fächern Mathematik, Physik und NwT unterrichten.

Im Schulleitungsteam wurde durch das Ausscheiden der Englisch- und Französischlehrerin Jutta Wolf in den Ruhestand zum Schuljahrsende 2020/21 eine weitere Stelle frei. Ihr Weggang ist ein großer Verlust für die Schule. Stets lag ihr die Pflege der französischen Sprache am Herzen. Als "Mutter" aller Schüler und Schülerinnen hat sie immer wieder Prüfungen im Deutsch-Französischen Sprachdiplom (DELF) initiiert und Schüleraustausche organisiert. Auch im Schulleitungsteam hinterlässt sie eine Lücke. Stefanie König-Lohr (Englisch, Spanisch, Gemeinschaftskunde) wird ihre Arbeit von diesem Schuljahr an weiterführen und das Schulleitungsteam tatkräftig unterstützen.

Ein weiterer neuer Lehrer, Folke Kaben, war 16 Jahre am Lise-Meitner-Gymnasium in Grenzach-Wyhlen. Seine Fächer sind Biologie und Sport mit Schwerpunkt Triathlon im Sportbereich – vielleicht kann er ein paar Schüler und Schülerinnen dafür begeistern.

Philipp Jahn kommt als Berufseinsteiger aus dem Referendariat vom Graf-Eberhard- Gymnasium in Bad Urach und wird in den Fachbereichen Englisch und Musik tätig sein. Als ausgebildeter Chorsänger kann er im Fachbereich Musik neue Ideen einbringen und füllt die Lücke, die Stefan Matheas – ebenfalls Englisch, Musik – hinterlassen hat. Matheas trat nach langer Zeit am Haigerlocher Gymnasium eine neue Stelle in Rottenburg an.