Durch den Kreis Calw führt bekanntermaßen keine Autobahn. Dafür fast rundherum: im Nordwesten die A 5, im Nordosten die A 8, im Südosten die A 81.

Wer kann, sollte kommende Woche indes die A 81 meiden – zumindest zu bestimmten Zeiten und in bestimmte Richtungen.

Montag bis Donnerstag

Wie die Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, am Donnerstag bekannt gab, ist von Montagabend bis Donnerstagfrüh immer wieder mit Sperrungen des Schönbuchtunnels zu rechnen, der zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen liegt.

Konkret ist von Montag, 19. Mai, etwa 21 Uhr, bis Dienstag, 20. Mai, etwa 5 Uhr eine Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen angekündigt. In der Nacht von Dienstag, 20. Mai, etwa 21 Uhr, bis Mittwoch, 21. Mai, etwa 5 Uhr herrscht ausschließlich in Fahrtrichtung Stuttgart kein Durchkommen. Und von Mittwoch, 21. Mai, etwa 21 Uhr, bis Donnerstag, 22. Mai, etwa 5 Uhr ist wieder eine Vollsperrung in beide Fahrtrichtungen geplant.

Grund dafür sind laut Mitteilung Wartungsarbeiten. „Dabei werden unter anderem die Brandmeldeanlagen, Belüftungen, Beleuchtungen und Notrufeinrichtungen überprüft“, erklärt die Autobahn GmbH. „Um die Einschränkungen für Verkehrsteilnehmende so gering wie möglich zu halten, finden die Wartungen nachts, also in der verkehrsarmen Zeit, statt.“

Dennoch dürfte zumindest zeitweise mit Staus oder Behinderungen zu rechnen sein.

Umleitungen ausgeschildert

Wer Richtung Stuttgart unterwegs ist, muss an der Anschlussstelle Herrenberg von der Autobahn abfahren und wird über die als U45 ausgeschilderte Umleitungsstrecke bis zur Anschlussstelle Gärtringen geleitet.

In Fahrtrichtung Singen beginnt die Umleitung U36 an der Anschlussstelle Gärtringen und führt bis zur Anschlussstelle Herrenberg.