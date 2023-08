1 Gabi Rauch ist bei „Lahr hilft“ für die Logistik zuständig. Gerade packt sie Spenden in beschriftete Kartons, die bald in die Ukraine transportiert werden. Besonders Schmerztabletten sowie Hunde- und Katzenfutter sind immer gefragt. Foto: Piskadlo

Der Verein „Lahr hilft“ ist vor rund drei Monaten in die Innenstadt umgezogen. Zwar erleichtert das neue Lager die Arbeit, der Einsatz in der Ukraine ist für die Helfer jedoch weiterhin riskant.









Ein großer Vorhof, ein voll beladener Transporter und ein offenstehendes Tor, das in die Lagerhalle des Vereins „Lahr hilft“ führt. Beim Betreten wird klar: Das Team der Hilfsorganisation hat sich offenbar gut am neuen Standort in der Lotzbeckstraße eingelebt. So stapeln sich Kartons bis unter die Decke, Regale sind beschriftet und einsortiert.