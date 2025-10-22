Drei Monate im Amt: Dormettingens neuer Bürgermeister Horst Lehmann zieht erste Bilanz

Am 2. August startete Horst Lehmann in seine erste Amtszeit als Bürgermeister von Dormettingen. Als Quereinsteiger erhält er viel Hilfe in der Einarbeitung in die Verwaltung.

Die ersten drei Monate als Bürgermeister von Dormettingen liegen hinter Horst Lehmann. „Ich bin angekommen und habe das Gefühl, ich bin am richtigen Fleck“, sagt der 50-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Er komme täglich gerne ins Rathaus und betont immer wieder, wie froh er ist, ein engagiertes Team um sich zu haben. Die Rathausmitarbeiterinnen sind es auch, die dem früheren Polizisten bei allen Fragen rund um die Verwaltung unter die Arme greifen.

Lehmann hat zwar als früherer Gemeinderat in Rosenfeld und als Ortsvorsteher seines Heimatorts Leidringen kommunalpolitische Erfahrung, jedoch nicht in der Leitung einer Verwaltung. „Vieles ist noch neu, ich bekomme täglich Dinge auf den Tisch, die ich noch nicht kenne“, gibt er zu. „Das Rathausteam denkt ganz stark für mich mit“, betont er. Dankbar ist Lehmann auch seinem Vorgänger Anton Müller, der sich viel Zeit für Lehmanns Einarbeitung genommen hat. Als große Hilfe sieht er auch den Gemeindeverwaltungsverband Oberes Schlichemtal und nicht zuletzt auch die Bürgermeister anderer Kommunen im Zollernalbkreis.

Großer Bürokratieaufwand

Auch wenn Lehmann sich gut auf das Bürgermeisteramt vorbereitet hat und wusste, worauf er sich einlässt, hat er manche Dinge unterschätzt. Vor allem der Bürokratieaufwand sei größer als gedacht. Unterschätzt habe er auch, wie schwer ihm der Abschied aus dem Polizeidienst nach 33 Jahren fallen wird. Dass die Arbeitsbelastung als Bürger eine ganz andere Hausnummer sein wird als im Polizeidienst, das war sich Lehmann im Vorfeld bewusst. Froh ist er daher darüber, dass seine Frau und Kinder viel Verständnis dafür aufbringen, dass er viel Zeit in Dormettingen verbringt.

Eigentlich hatte Lehmann auch vorgehabt weiterhin Mitglied des Rosenfelder Gemeinderats zu bleiben. Doch bereits in den ersten Wochen merkte, er dass in ihm ein Interessenskonflikt herrscht. „Es geht einfach nicht“, musste er sich eingestehen und stellte bei seinem Rosenfelder Bürgermeisterkollegen Thomas Miller den Antrag aus dem Gremium auszuscheiden.

Suche nach neuem Ortsvorsteher

Das Amt des Ortsvorstehers bekleidet er derweil mit Unterstützung seiner beiden Stellvertreter vorerst weiter – auch wenn Lehmann bereits vor der Wahl angekündigt hatte, dieses Ehrenamt niederlegen zu wollen. Doch ein idealer Nachfolger sei bisher noch nicht gefunden worden.

Seine Amtszeit begann im August bereits turbulent. Am Freitag davor flatterte die Absage des Elements-Festivals ins Haus und das Telefon im Rathaus stand nicht still, seither gibt es vieles zu klären. In den vergangenen Wochen machte Lehmann „Antrittsbesuche“ bei Vereinen und Institutionen, lernt die Menschen im Ort immer besser kennen. Vor einigen Tagen war der Kindergarten in seinem Büro zu Gast. Auch mit dem Gemeinderat spielt er sich ein. „Wir haben gut zueinander gefunden und arbeiten auf Augenhöhe“, betont er.

Finanzielle Lage war noch nie so schlecht

Sorgenfalten treibt Lehmann vor allem die finanzielle Lage der Gemeinde auf die Stirn: „Es ist kein Geld da, wir müssen fast schon kreativ werden beim Sparen, um einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen.“ Deswegen werde es im Jahr 2026 auch keine großen Investitionen für die Gemeinde geben. Doch Lehmann ist optimistisch, dass die Talsohle im Jahr 2027 überschritten sein wird und dass dann Projekte, die nächstes Jahr auf den Weg gebracht werden, umgesetzt werden können.

Geld für den Bebauungsplan des Gewerbegebiets Schwaderäcker ist zwar da, doch aktuell nicht für die Erschließung. Doch für das vielversprechende Projekt des Batteriespeicherparks, der dort errichtet wird, brauche es dies ohnehin erstmal nicht.