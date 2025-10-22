Drei Monate im Amt: Dormettingens neuer Bürgermeister Horst Lehmann zieht erste Bilanz

Am 2. August startete Horst Lehmann in seine erste Amtszeit als Bürgermeister von Dormettingen. Als Quereinsteiger erhält er viel Hilfe in der Einarbeitung in die Verwaltung.
Die ersten drei Monate als Bürgermeister von Dormettingen liegen hinter Horst Lehmann. „Ich bin angekommen und habe das Gefühl, ich bin am richtigen Fleck“, sagt der 50-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Er komme täglich gerne ins Rathaus und betont immer wieder, wie froh er ist, ein engagiertes Team um sich zu haben. Die Rathausmitarbeiterinnen sind es auch, die dem früheren Polizisten bei allen Fragen rund um die Verwaltung unter die Arme greifen.