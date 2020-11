Drei Mitarbeiter positiv getestet Corona-Virus in Balinger Pflegeheim ausgebrochen

So sind Besuche zwar weiterhin möglich, die Besucher müssen jedoch FFP 2-Masken tragen, wenn sie in die Einrichtung kommen. Das Pflegeheim gehört zur "Korian"-Gruppe. Die schreibt auf ihrer Homepage: "Die in unseren Einrichtungen lebenden Personen gehören zur 'Risikogruppe'. Sie zu schützen ist unser oberstes Ziel. Trotz der Umstände wollen wir unseren Bewohnern einen weitestgehend normalen Tagesablauf ermöglichen."