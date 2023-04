1 Das Pfarrhaus neben der Kirche in Heiligenzell war Thema in der Gemeinderatssitzung. Trotz der Fördergelder hofft der Rat bei dem Gebäude dennoch auf einen privaten Projektträger. Foto: /Bohnert-Seidel

Die Gemeinde ist seit September 2021 offiziell als Schwerpunktgemeinde im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) anerkannt. Im ELR-Fördertopf sind 2,5 Millionen Euro, die bis zum 31. Dezember 2026 über Förderanträge abrufbar sind (siehe Info). „Einen großen Wurf“ nennt das Bürgermeister Erik Weide.

Für konkrete Maßnahmen ließen sich weitere 500 000 Euro in einem Nachgang beantragen, erklärte Sybille Hurter. Sie berät die Gemeinde seit einigen Jahren über das Büro Kommunalkonzept beim Gemeindeentwicklungskonzept und dem ELR-Programm.

Von den 2,5 Millionen Euro Fördersumme müssen mindestens 50 Prozent für das Wohnen ausgegeben werden. Bislang wurde für die Jahre 2022 und 2023 eine Fördersumme von 1,47 Millionen Euro in Anspruch genommen. Das entspricht einer Quote von knapp 60 Prozent. Gut eine Million Euro steht noch zur Verfügung.

Auch private Hauseigentümer, Unternehmen oder Vereine werden unterstützt. Im Jahr 2022 wurden zehn private Anträge gestellt, in diesem Jahr bisher neun. Alle privaten Projekte haben zum Ziel, bestehende Wohnungen zu sanieren und zu erweitern oder durch Baureifmachung und Neubau neuen Wohnraum zu schaffen. Neuer Wohnraum ist förderfähig, falls er sich im bestehenden Siedlungsgebiet der Gemeinde befindet. Für den Bau der Kindertagesstätte in Heiligenzell erhält die Gemeinde den Höchstbetrag von 750 000 Euro Forderung. Für das Neue Ortszentrum wurden 20 000 Euro bewilligt. Weitere Summen im Bereich Wohnen sind von kommunaler Seite für den Grunderwerb „Tascher Areal“ (60 000 Euro) vorgesehen. Ab dem Jahr 2024 soll es eine städtebauliche Mehrfachbeauftragung geben. 25 000 Euro sind für die Betreuung, Beratung und das Erstellen von Konzepten angedacht. Ab 2024 gilt dies auch für die Aktivierung des BIMA-Areals in Oberschopfheim. 200 000 Euro stehen für die Umnutzung des Areals zu bezahlbarem Wohnen im Plan – oder alternativ für eine Neuordnung mit Baureifmachung. Der Termin wird von 2023 auf 2024 verschoben. In der Planung ist außerdem die Platzgestaltung bei der Oberschopfheimer Auberghalle zum Mehrgenerationenplatz enthalten. 30 000 Euro ließen sich für die Planung in 2026 abrufen.

Auf einen privaten Projektträger hofft die Gemeinde bei der Umnutzung des alten Pfarrhauses in Heiligenzell. 40 000 Euro sind als Fördermittel geplant. Bis 2026 ist sind 150 000 Euro für die Nutzung der Nebengebäude am Kloster als Wohnraum berücksichtigt.Eine Fördersumme in Höhe von 750 000 Euro ist für 2023 für die neue Kindertagesstätte genehmigt. Ab 2025 dürfte eine Umnutzung des Pfarrhauses in Oberweier zum Umbau als Ortsverwaltung mit Vereinsräumen anstehen, mit einer möglichen Fördersumme von 180 000 Euro.

Auch eine Option: die Umnutzung der bisherigen Ortsverwaltung zu Wohn- oder Geschäftsräumen. Für 2025 wäre eine Fördersumme in Höhe von 40 000 Euro möglich. Noch nicht vom Tisch ist die Entwicklung der alten Zigarrenfabrik Himmelsbach. 200 000 Euro ließen sich zur Umnutzung des Gebäudes zu Mietwohnungen generieren. Der Bereich um die Mühlmatte ließe sich verbessern, alternativ dazu auch der Bereich um die Waldmattenhalle. In Schuttern steht ab 2024 die Neugestaltung des Lindenplatzes im Ortszentrum auf der Agenda.

Anträge für das ELR-Förderprogramm müssen bis zum 31. Dezember 2026 gestellt sein. Eine Umsetzung bis zum 31. Dezember 2028 ist bindend. Die Ansprechpartnerin der Gemeinde ist Julia Berger unter Telefon 07821/63 37 11 0 oder per E-Mail an Jberger@friesenheim.de. Informationen gibt es unter www.friesenheim.de.