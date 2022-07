Unfall auf der B 33 an der Abfahrt nach Marbach

5 Der Audi überfuhr eine Leitplanke sowie ein Schild und landete neben der Fahrbahn. Foto: Eich

Zu einem schweren Unfall mit drei Verletzten wurden die Rettungskräfte am Dienstag gegen 12.30 Uhr auf die B 33 an der Abfahrt Marbach gerufen.















VS-Marbach/Bad Dürrheim - Aufgrund des Unfalls staute sich der Verkehr über mehrere Stunden. Der Stau hielt bis in die Nachmittagsstunden an.

Immer wieder passieren Unfälle an dieser Stelle, Nahe Bad Dürrheim an der Abfahrt der B 33 nach Marbach und Zollhaus. So auch Dienstag Mittag wiede.r

Nach Informationen der Polizei kam es beim Abbiegevorgang zwischen einem Audi einer 23-Jährigen und einem VW T-Roc eines 78-Jährigen zum Zusammenstoß. Beide Personen erlitten, wie auch eine 24-jährige Mitfahrerin im Audi, schwere Verletzungen und kamen mit Krankenwagen in eine Klinik. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Spezialisten an Unfallstelle

An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 45 000 Euro, so die Polizei. Spezialisten des Unfallaufnahmedienstes der Polizei haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Beamten mussten dafür die B 33 teilweise für mehrere Stunden sperren.