Neue Regeln für den Sport Land verschärft ab sofort auch die Sport-Corona-Verordnung

Seit Mittwoch ist die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft. Das Land befindet sich damit offiziell in der Alarmstufe II. Am Freitagabend wurde auch die CoronaVO Sport aktualisiert, welche die Regelungen für den Sport bestimmt und bereits ab Samstag, 27. November in Kraft tritt.