Alkoholisiert Unfall in Bad Wildbad verursacht

1 Die Polizei war im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Unsplash/Jonas Augustin

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Freitagabend in Bad Wildbad verletzt worden. Die Ursache war wohl Alkohol am Steuer.















Bad Wildbad - Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 45-jähriger Opelfahrer in Bad-Wildbad auf der Kernerstraße in Richtung Meisterntunnel. In einer leichten Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Chevrolet eines 48-Jährigen zusammen.

Neben den beiden Fahrern wurde auch der Mitfahrer im Chevrolet leicht verletzt. Alle wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Bei der Unfallaufnahme konnte laut Mitteilung der Polizei festgestellt werden, dass der Unfallverursacher unter alkoholischer Beeinflussung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An ihnen entstanden Schäden von jeweils rund 10.000 Euro. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr Bad-Wildbad beseitigt.