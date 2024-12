Drei Mal Nummer eins: Dem FV Dinglingen gelingt ein besonderes Kunststück

1 Der FV Dinglingen (in Schwarz, hier im Derby gegen TGB Lahr) hat eine außergewöhnliche Hinrunde hinter sich. Foto: Künstle

Alle Herrenteams der Lahrer sind zur Winterpause Spitzenreiter ihrer Ligen. Diese Konstellation ist für den Stadtteilklub einzigartig. Der Verein wäre bereit für die Bezirksliga, aber große Töne gibt es im Bürgerpark nicht. Bis zu 90 Spieler sind mit von der Partie.









Beim Blick in die Kreisliga C Staffel IV, die Kreisliga B Staffel VIII und die Kreisliga A Süd fällt eine Gemeinsamkeit sofort ins Auge: Ganz oben thront in jedem Fall der FV Dinglingen. Die Lahrer haben eine außergewöhnliche Hinrunde hinter sich – und das gleich in drei Ligen. „Den Fall, dass wir mit drei Mannschaften drei Mal auf Platz eins überwintern, hat es so bei uns noch nicht gegeben. Eine dritte Herrenmannschaft haben wir auch erst seit ungefähr drei Jahren am Start“, sagt Luke Schröder als Teil des Dinglinger Spielausschusses im Gespräch mit unserer Redaktion.