Alle 135 Schüler des Abschlussjahrgangs der Realschule an der Heimschule St. Landolin in Ettenheim haben erfolgreich die Mittlere Reife abgelegt. Drei von ihnen erreichten einen Notenschnitt von 1,0.

Traditionell beginnt die Abschlussfeier an der Realschule der Heimschule St. Landolin mit einem kurzen Gottesdienst. In der Aula der Heimschule, dem Ort, an dem ihre Schulzeit auch begonnen hatte, nahmen die Religionslehrer die Klassen mit auf eine Zeitreise von Klasse 5 bis 10 an der Heimschule, blickten mit ihnen zurück und brachten in Form eines Kerzenrituals ihre Sorgen, Gedanken und Wünsche vor Gott.

Der Konrektor der Realschule, Michael Kerstholt, begrüßte die Klassen und die Gäste des Abends herzlich und eröffnete so den Abend in der passend zum Motto „The End – zehn Jahre im Falschen Film“ dekorierten Aula. Mit diesem Motto sprach der Jahrgang Realschulrektorin Nicola Heckner aus dem Herzen. In ihrer Ansprache nahm sie das Motto auf und ging auf die Ereignisse der Zeitgeschichte ein, in denen man sich wie im falschen Film fühlen konnte, darunter auch der Corona-Lockdown der Schulen, der das Leben aller Anwesenden völlig auf den Kopf gestellt hatte. Auch Heckner steht in diesem Jahr vor „The End“, das Ende einer erfüllten Zeit an der Realschule. Sie wechselt zum neuen Schuljahr als Schulleiterin an eine internationale Schule nach Luxemburg.

Schüler sollen Regie für ihr Leben in die Hand nehmen

Bürgermeistervertreterin Beate Konstanzer gratulierte dem Abschlussjahrgang ebenfalls mit einer Ansprache, in der sie die Schüler dazu aufrief, die Regie für ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich einzumischen und die Vision von Menschlichkeit und Freiheit mitzugestalten. Konstanzer verlieh den Preis der Stadt Ettenheim an die besonders erfolgreichen Schüler (Durchschnitt 1,0): Sophia Vetter (R10b), Julia Kollmer (R10c), Amélie Schemies (R10e).

Doch nicht nur sehr gute Leistungen bekamen ihre Anerkennung. Daniel Kurz vom Freundes- und Förderkreis der Heimschule ehrte engagierte Schüler. Für ihr soziales Engagement und ihren Einsatz für die Schüler wurden Nevio Nicolosi, Vanessa Kaczuro als Realschulsprecher und Cellina Yildiz (R10c) als Gesamtschulsprecherin geehrt und erhielten den Landolinspreis. Julian Bäuerle und Lea Walz (Move Your Voice Chor), Till Krupinski und Raphael Schoner (Schlagzeug), hatten über Jahre das musikalische Schulleben geprägt und erhielten ebenfalls Anerkennungen und Preise. Marla Stulz erhielt einen Landolinspreis für ihren Einsatz in der Musical- und Theater-AG. Mit dem diesjährigen Stück der Theater-AG war sie in der vorigen Woche sogar im Stadttheater Freiburg aufgetreten.

Schulsprecher blicken humorvoll zurück

Vanessa Kaczuro und Nevio Nicolosi blickten als Schulsprecher noch einmal zurück in die Geschichte der Abschlussklassen und zeichneten humorvoll die Höhen und Tiefen des Schulalltags nach. Sie bedankten sie sich für die jahrelange Unterstützung. Mit dem abschließenden Appell „Glaubt an euch!“ leiteten sie den Höhepunkt des Abends ein: Unter tosendem Applaus wurde den Absolventen ihr Abschlusszeugnis überreicht und die vielen Fachpreise verliehen.

Bei dem Motto „The End – zehn Jahre im falschen Film“ durfte natürlich auch ein selbstgedrehter Film über die verwunschene, märchenhafte Heimschule nicht fehlen. Dieser sorgte mit seiner Besetzung aus Lehrkräften und Schülern für Unterhaltung und einige Lacher.

Auch die Tanz-AG, unter der Leitung von Lisa Bury, brachte mit ihren mitreißenden Choreographien Schwung in den Abend. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Abschlussband, bestehend aus Till Krupinski (Schlagzeug), Lina Reiß (Keyboard), Lara Gerber (E-Bass) und den Solistinnen Lea Gehrlein und Amelie Kratt. Sie spielten Lieder von Birdy, Coldplay und Dnce.

Die Preise der Abschlussklassen 2023

R 10a:

Klassenbeste: Kimberley Kühn (1,1); Leistungspreise: Leonie Benz, Marlene Binz, Lea Heilmann, Charlotte Herdick, Kimberley Kühn, Miriam Schuler.

R 10b:

Klassenbeste: Sophia Vetter (1,0); Leistungspreise: Anne Burger, Celine Form, Finja Kürner, Sophia Vetter.

R 10c:

Klassenbeste: Julia Kollmer (1,0); Leistungspreise: Anton Herzog, Tom Huber, Julia Kollmer, Lenny Krella, Lina Müller, Nevio Nicolosi, Franziska Ringwald, Anna Weber, Cellina Yildiz.

R 10d:

Klassenbeste: Leni Keller (1,2); Leistungspreise: Maike Burtsche, Elisabeth Frey, Leni Keller, Romy Menzer, Mia Wiedemann.

R 10e:

Klassenbeste: Amélie Schemies (1,0); Leistungspreise: Mia Böcherer, Svenja Böcherer, Caren Hug, Clara Hug, Vivien Mittelsdorf, Amélie Schemies, Lea Walz.

Landolinspreise:

Vanessa Kaczuro, Nevio Nicolosi, Till Krupinski, Raphael Schoner, Marla Stulz, Cellina Yildiz

Landolinsanerkennung:

Julian Bäuerle, Lea Walz.