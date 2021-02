Drei Männer vor Gericht Falsche Handwerker kassieren richtig ab

Der eigentliche Schaden ergab sich in der Regel aber durch gefälschte Rechnung, die die Geschädigten meistens in Vorleistung bezahlen sollten. Der sogenannte Spülwagen kam nie, und auf einen angekündigten Termin warteten die Opfer vergeblich. Das Geld war also weg.

Unter dem Vorwand, die Kartenzahlung sei fehlgeschlagen, kassierten die Täter mehrfach ab

Die Rechnungen in Höhe von 500 bis 2000 Euro bezahlten die Opfer entweder bar oder per Karte. Bei praktisch allen Zahlungen mittels EC- oder Kreditkarte wurde anschließend vorgegeben, die Transaktion wäre fehlgeschlagen. Danach wurden die Betrugsopfer dazu aufgefordert, ihre Pin erneut einzugeben. So konnten die Täter doppelt abkassieren. In einem Fall brachten sie einen älteren Mann sogar dazu, die Überweisung vier Mal zu tätigen. Das Tageslimit der Bank verhinderte einen noch größeren Schaden.

Weil in einem Fall das Opfer den Betrug witterte und sich weigerte zu zahlen, rastete einer der Angeklagten aus und warf ihm zusammen mit wüsten Beschimpfungen und Bedrohungen eine verschlossene Getränkedose an den Kopf. Die Tat ist auch Bestandteil der Verhandlung.

Insgesamt sind für den Prozess sechs Fortsetzungstermine geplant. Ein Urteil wird Ende März erwartet.